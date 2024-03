L’ancien PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, pourrait racheter TikTok

L’ancien PDG controversé d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, pourrait acheter TikTok avec l’aide de Sam Altman.

Il est juste de dire que l’ancien PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, n’est pas une personne très appréciée. Il serait également intéressé par l’achat de TikTok, avec l’aide du patron d’OpenAI, Sam Altman et d’autres, si le gouvernement américain obligeait le propriétaire ByteDance à céder l’application.

La semaine dernière, un groupe de législateurs a annoncé un projet de loi qui obligerait ByteDance à céder TikTok dans un délai d’environ six mois s’il était adopté. Sinon, l’application sera bloquée des boutiques d’applications et des plateformes d’hébergement Web aux États-Unis.

En réponse, TikTok a envoyé des messages aux utilisateurs les encourageant à faire pression sur leurs représentants. Le président Biden a également apporté son soutien au projet de loi, affirmant que « s’ils l’adoptent, je le signerai ».

Selon un article du Wall Street Journal, Bobby Kotick est une personne intéressée par l’acquisition de TikTok. Il a mentionné l’idée d’un partenariat sur un tel accord avec le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et d’autres personnes qui étaient assises avec lui lors d’un dîner lors d’une conférence Allen & Co. la semaine dernière.

Bobby Kotick a passé 33 ans en tant que PDG d’Activision, période au cours de laquelle il a fait face à de nombreuses controverses. Son départ de l’entreprise en décembre suite à l’acquisition de Microsoft a été salué par les joueurs et les développeurs. Il y a eu des rumeurs sur son interférence dans le développement des jeux Activision au fil des années et sur son rôle dans la disparition des titres Blizzard en Chine.

Kotick a également été accusé d’avoir laissé un message vocal menaçant de tuer un assistant en 2006 et a fait l’objet d’une poursuite pour harcèlement sexuel de la part d’une hôtesse de l’air en 2007. Il a fait face à des allégations d’incidents de viol et de harcèlement s’étendant du milieu des années 2010 à 2021, et Kotick et Activision a dû payer un règlement de 35 millions de dollars l’année dernière après avoir échoué à maintenir des contrôles adéquats pour signaler et traiter les fautes au sein de l’entreprise. Activision Blizzard a également payé 54 millions de dollars en 2021 pour régler un procès pour discrimination fondée sur le sexe en Californie.

Le prétendu parachute doré de 15 millions de dollars que Kotick a reçu en quittant Activision n’a pas non plus fait grand-chose pour le faire aimer du public.

Le projet de Kotick d’acheter TikTok pourrait être plus que de simples paroles ; il en aurait parlé avec Zhang Yiming, président exécutif de ByteDance. TikTok s’est avéré être la plateforme de médias sociaux à la croissance la plus rapide aux États-Unis en janvier, avec environ 150 millions d’utilisateurs aux États-Unis – plus que tout autre pays – son prix pourrait donc atteindre bien plus de 100 milliards de dollars, c’est pourquoi Kotick le ferait. a besoin d’une aide financière importante de la part d’Altman, qui pourrait décider d’utiliser son contenu pour former les modèles d’IA de son entreprise.

Les liens présumés de ByteDance avec Pékin, qu’il a niés à plusieurs reprises, ont conduit à l’interdiction de TikTok par la plupart des agences gouvernementales, non seulement aux États-Unis mais aussi dans d’autres pays.