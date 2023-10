Tiktok teste une version payante de son application

AdriaVidal - stock.adobe.com

Tiktok teste à son tour un abonnement payant, celui-ci permettant de supprimer les publicités au sein de son application.

Les utilisateurs de TikTok pourraient bientôt payer pour ne pas voir un déluge de publicités.

Le site Android Authority a partagé des captures d’écran de TikTok invitant les utilisateurs à choisir entre rester sur la version gratuite de l’application avec des publicités ou passer à une expérience sans publicité. Selon la capture d’écran, certains utilisateurs ont la possibilité de payer 4,99 $ par mois pour ne pas voir de publicités.

Un test concernant un abonnement sans publicité intervient alors que TikTok travaille de manière agressive pour diversifier la provenance de ses revenus. TikTok Shop, le marché intégré à l’application de la plateforme, a été déplacé vers la barre de navigation principale pour certains utilisateurs, et la société a diffusé des publicités et des coupons, dans l’espoir de les inciter à effectuer un achat. Déjà, la plate-forme a eu du mal à modérer ses offres de boutique – une étude réalisée par le Business Insider a révélé que les utilisateurs pouvaient acheter des articles interdits par les propres règles de TikTok, notamment des aliments faits maison, des jouets sexuels et des vitamines.

D’autres plateformes se sont tournés vers des formules sans publicité pour gagner de l’argent. Elon Musk a déclaré dans le passé qu’il souhaitait proposer un abonnement « plus cher » qui ne diffuse aucune publicité sur Twitter, désormais appelé X. Cela ne s’est pas encore produit, mais la société affirme que les abonnés X Premium obtiennent « environ 50 % de moins » d’annonces »sur leurs timelines. Il se murmure également que Meta pourrait proposer une version sans publicité sur Facebook et Instagram dans l’UE en réponse aux préoccupations des régulateurs concernant la confidentialité des données.