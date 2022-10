Convertisseur Tiktok mp4 et mp3

Quel est le moyen le plus rapide et le plus simple de convertir des vidéos Tiktok au format mp4 ou mp3 ? Voici comment faire.

TikTok, ex Musically (également connu sous le nom de Douyin en Chine) est un réseau social permettant de visionner et de créer de courtes vidéos virales. L’application pour ce réseau social fait partie des applications les plus populaires en terme d’installations dans le monde. L’application officielle vous permet d’enregistrer vos vidéos, ainsi que les vidéos de vos amis, mais la mauvaise nouvelle est que chaque vidéo enregistrée aura un filigrane.

Mais pour ceux qui voudraient contourner cette limitation, sachez que des sites comme Ssstik.io, un TikTok downloader, vous offre un moyen rapide de télécharger des vidéos de TikTok en mp3 ou mp4. Voici comment procéder :

1/ Trouver la vidéo TikTok que vous souhaitez convertir en mp4/mp3

Ouvrez l’application TikTok et recherchez la vidéo que vous souhaitez enregistrer au format MP3 ou MP4. Vous verrez une icône « Partager » à droite de l’écran. Appuyez dessus, puis appuyez sur « Copier le lien » sur l’écran suivant.

Si vous utilisez un navigateur de bureau tel que Chrome, Mozilla et Safari, vous pouvez facilement copier le lien depuis la barre d’adresse du navigateur lorsque vous regardez un seul TikTok.

2/Coller le lien en haut de la page Ssstik.io

Vous pouvez utiliser le convertisseur mp3 TikTok sur n’importe quelle page du site. Convertissez des vidéos TikTok en MP3 absolument gratuitement et en quelques secondes !

Si vous utilisez un appareil mobile tel qu’un téléphone Android ou iOS, appuyez longuement sur le formulaire de saisie pour coller le lien copié du téléchargeur de sons TikTok. Si vous êtes sur un PC, vous pouvez coller le lien avec le raccourci clavier Ctrl+V.

L’opération est presque fini. Appuyez maintenant sur le bouton et téléchargez la vidéo TikTok en mp3 ou mp4.

3/ Télécharger de la musique mp3 TikTok

Si tout s’est bien passé, une nouvelle page s’ouvrira. Faites défiler vers le bas pour voir un lien « Télécharger MP3/MP4 » au bas de la page

Parfois, il peut s’agir d’un lien M4A au lieu du mp3. La plupart des lecteurs multimédias peuvent désormais prendre en charge le format M4A, car il fait partie intégrante du MP4.

Parfois, vous ne pourrez pas générer un lien audio. Cela signifie que le format mp3 n’est pas disponible pour cette piste Tiktok spécifique. Essayez d’en trouver un autre avec une musique similaire.