Fermeture du site Subscene

Le célèbre site de sous-titres Subscene.com a été définitivement fermé la semaine dernière selon son propriétaire.

Pendant de nombreuses années, Subscene a été un bastion pour ceux qui cherchaient des sous-titres dans différentes langues pour leurs films et séries préférés. Que vous soyez un amateur de cinéma étranger, un fan de séries télévisées internationales, ou simplement quelqu’un cherchant à améliorer son apprentissage d’une langue, Subscene était là pour vous fournir des sous-titres de qualité, souvent créés par des contributeurs dévoués et passionnés.

Le site était bien plus qu’une simple bibliothèque de sous-titres. C’était une communauté florissante où les utilisateurs pouvaient interagir, discuter de leurs films et séries préférés, et partager leurs connaissances linguistiques. La convivialité de la plateforme a contribué à forger des liens entre des personnes du monde entier, unies par leur amour commun pour le septième art.

Cependant, malgré son importance et sa popularité, après deux décennies en ligne et peut-être même quelques autres sous le nom Divxstation dès le début, le site de téléchargement de sous-titres Subscene.com a finalement fermé ses portes. Les raisons exactes de cette fermeture restent floues, mais il semblerait que des pressions légales aient joué un rôle dans cette décision. Quoi qu’il en soit, la disparition de Subscene laisse un vide difficile à combler pour de nombreux cinéphiles.

Peu de temps après la première annonce il y a deux mois, indiquant la fermeture de Subscene, les membres du subreddit /r/DataHoarder étaient rapidement passés à l’action. Ils ont produit une base de données complète de plus de 90 Go, qui, selon eux, inclut même des fichiers de sous-titres supprimés, puis l’ont rendue disponible en ligne via un fichier .torrent standard, un lien magnet et, pour les fans d’Usenet, un fichier NZB.

Sur Reddit, l’URL d’un nouveau site appelé subdl.com a fait surface. Il possède déjà la plupart des bibliothèques de sous-titres et des utilisateurs de Subscene. il dispose également de sa propre API pour les développeurs d’applications/modules complémentaires.