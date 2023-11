Licencié d’OpenAI, Sam Altman rejoint Microsoft

Après avoir été renvoyé de son poste de directeur général par le conseil d’administration d’OpenAI, Sam Altman rejoint Microsoft.

Altman, l’un des premiers membres du conseil d’administration d’OpenAI, a été licencié vendredi de son poste de PDG de la société ChatGPT. La décision est intervenue après un examen du conseil d’administration qui a déclaré qu’il n’avait plus confiance dans la capacité d’Altman à diriger OpenAI et à rester « toujours franc dans ses communications avec le conseil d’administration ». Son départ a conduit plusieurs membres d’OpenAI, dont le co-fondateur Greg Brockman, à quitter l’entreprise en signe de protestation.

Compte tenu du statut bien connu d’Altman dans le monde de la technologie et du fait qu’il a dirigé l’entreprise qui a lancé une révolution de l’intelligence artificielle générative si impactante sur la société que « IA » est devenue le mot de l’année, des discussions ont eu lieu sur la réintégration d’Altman à son poste de PDG. juste un jour après son licenciement.

Les discussions pour ramener Altman ont pris fin dimanche lorsque le conseil d’administration composé de quatre personnes a refusé de l’autoriser à revenir, selon les sources de The Verge. Le directeur général et co-fondateur de Twitch, Emmett Shear, a été nommé directeur général par intérim d’OpenAI, succédant à Mira Murati, qui a été nommée PDG par intérim d’OpenAI immédiatement après le licenciement d’Altman.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023