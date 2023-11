Sam Altman revient en tant que PDG d’OpenAI

OpenAI a annoncé le retour de Sam Altman à la tête de l’entreprise, quelques jours seulement après son licenciement.

Dans ce qui a été l’une des situations les plus chaotiques de l’histoire de la technologie, il a été annoncé que Sam Altman revenait en tant que PDG d’OpenAI, cinq jours après son licenciement. L’ancien président Greg Brockman, qui a quitté pour soutenir Altman, est également de retour. Le duo reviendra sous la direction d’un nouveau conseil d’administration de trois personnes qui ne conservera qu’un seul membre du conseil d’administration existant – celui qui a licencié Altman.

OpenAI a déclaré dans un communiqué qu’il avait un « accord de principe » pour qu’Altman revienne en tant que PDG. Il a été licencié vendredi dernier par le conseil d’administration, qui a déclaré ne plus avoir confiance dans la capacité d’Altman à diriger OpenAI et à rester « toujours franc ». dans ses communications avec le conseil d’administration.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

Altman et Brockman siégeront sous la supervision du nouveau conseil d’administration composé de l’ancien directeur général de Salesforce, Bret Taylor, en tant que président, de l’ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers et du PDG de Quora, Adam D’Angelo, le seul membre existant du conseil d’administration.

Le Financial Times écrit que l’actuel membre du conseil d’administration et cofondateur de l’entreprise, Ilya Sutskever, s’est prononcé lundi en faveur de la réintégration d’Altman. Plus de 650 employés avaient menacé de quitter l’entreprise s’il ne revenait pas en tant que PDG, et on parlait même d’investisseurs nerveux cherchant à action en justice contre OpenAI à cause de la situation.

The Verge rapporte que la tâche principale du nouveau conseil d’administration temporaire sera de vérifier et de nommer un conseil d’administration élargi pouvant accueillir jusqu’à 9 personnes qui réinitialisera la gouvernance d’OpenAI. L’investisseur d’OpenAI et propriétaire à 49 % Microsoft veut également un siège, tout comme Altman. lui-même.

En parlant de Microsoft, le PDG Satya Nadella a annoncé cette semaine qu’Altman et Brockman, ainsi que d’autres collègues qui ont quitté OpenAI, rejoindraient l’entreprise pour diriger une nouvelle équipe de recherche avancée sur l’IA. Cependant, Nadella a déclaré hier qu’il ne dirigeait toujours pas Lorsqu’on lui a demandé si Altman rejoignait réellement Microsoft ou retournait à OpenAI, le PDG a déclaré qu’il était « ouvert aux deux options ». Il a déclaré à Bloomberg que « peu importe où se trouve Sam, il travaille avec Microsoft ».

Altman a confirmé son retour à OpenAI dans un article X séparé. « J’adore openai, et tout ce que j’ai fait au cours des derniers jours a servi à maintenir cette équipe et sa mission ensemble. Quand j’ai décidé de rejoindre msft le dimanche soir , il était clair que c’était la meilleure voie pour moi et l’équipe », a-t-il écrit. « Avec le nouveau conseil d’administration et le soutien de w satya, j’ai hâte de revenir à openai et de bâtir sur notre solide partenariat avec msft. »

Nadella a déclaré que les changements apportés au conseil d’administration d’OpenAI étaient encourageants et constituaient la première étape vers une gouvernance plus « stable, mieux informée et efficace. » Il a ajouté qu’Altman et Brockman avaient des rôles clés à jouer aux côtés de l’équipe de direction de l’entreprise.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

La saga Altman, dont nous pensons qu’elle est en grande partie terminée à présent, ​​sera certainement mémorable : les deux parties ont convenu d’une enquête sur l’incident qui sera probablement menée par un cabinet d’avocats tiers.