Microsoft OneDrive fait l’objet d’une refonte majeure avec l’ajout de fonctionnalités de recherche avec Copilot et l’IA.

Microsoft a annoncé une série de changements à son service OneDrive, apportant un nouveau design et un certain nombre de fonctionnalités d’IA. Les changements font partie de ce que la société appelle la troisième génération de OneDrive, ou OneDrive 3.0. Bien que la nouvelle fonctionnalité la plus notable soit Suite à l’ajout de Copilot à l’expérience OneDrive, Microsoft a également annoncé une conception repensée, comprenant une nouvelle expérience Home pour l’application Web.

Dans un billet de blog officiel annonçant les nouvelles fonctionnalités de OneDrive, Microsoft a déclaré que la nouvelle expérience Accueil est conçue pour aider les utilisateurs à accéder facilement à leurs fichiers, quel que soit l’endroit où ils se trouvent au sein de leur organisation. La nouvelle page d’accueil comprend une section « Pour vous » qui propose Recommandations de fichiers basées sur l’IA pour aider les utilisateurs à trouver leurs fichiers les plus importants rapidement et sans effort.

Il existe également une vue « Réunions » qui affiche les réunions passées et à venir de l’utilisateur ainsi que les enregistrements des réunions et les fichiers partagés. Un autre nouvel ajout est une vue « Personnes » qui affiche les fichiers même si vous avez oublié leurs noms, à condition que vous vous souveniez de qui a partagé. Enfin, il existe une vue « Partagé » qui affiche tous les fichiers partagés avec vous, indépendamment de la manière dont ils ont été partagés ou de la personne qui l’a partagé.

Un autre changement majeur dans la mise à jour de OneDrive est l’ajout de Copilot. Il n’est pas encore disponible pour les tests, mais Microsoft indique qu’il sera déployé en décembre pour les utilisateurs disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de « demander » des questions ouvertes liées à un fichier individuel ou obtenir un résumé du contenu. » Il sera disponible pour OneDrive, SharePoint et Teams.

Microsoft a également mentionné quelques autres fonctionnalités basées sur l’IA qui sont déployées en version préliminaire. La première est la possibilité d’identifier et d’ajouter des personnes à OneDrive, ainsi que la possibilité d’ajouter manuellement des noms aux visages. La deuxième nouvelle fonctionnalité d’IA est la possibilité pour rechercher quelque chose en langage naturel et demander à OneDrive de le trouver pour vous.

La version grand public de OneDrive déploie également une option de recherche de photos améliorée qui vous aidera à trouver des photos en fonction des noms des personnes qui y figurent. Selon Microsoft, la recherche en langage naturel dans les photos « va bien au-delà de la reconnaissance d’objets », car les utilisateurs le feront. pouvoir demander à OneDrive de rechercher des lieux, des paramètres, des objets et des personnes spécifiques, le tout en une seule recherche.

Les nouvelles fonctionnalités sont déployées ce mois-ci en avant-première limitée sur OneDrive pour le Web et l’application mobile OneDrive. Elles devraient entrer en préversion publique début 2024.