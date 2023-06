Comment supprimer Microsoft Edge de votre PC

Si vous préférez utiliser un navigateur comme Firefox ou Chrome à la place de Microsoft Edge, voici comment le supprimer de votre PC.

Microsoft Edge est un navigateur Web intégré à Windows 10 et est souvent préinstallé sur de nombreux ordinateurs. Cependant, certains utilisateurs préfèrent utiliser d’autres navigateurs ou ont leurs propres raisons de vouloir supprimer Microsoft Edge de leur PC. Dans cet article, nous vous expliquerons les différentes méthodes pour désinstaller complètement Microsoft Edge de votre ordinateur.

Méthode 1: Utiliser le menu de désinstallation de Windows

La méthode la plus simple pour supprimer Microsoft Edge consiste à utiliser le menu de désinstallation de Windows. Voici les étapes à suivre :

Cliquez sur le bouton « Démarrer » de Windows, puis sélectionnez « Paramètres ». Dans la fenêtre Paramètres, cliquez sur « Applications » ou « Applications et fonctionnalités », selon la version de Windows que vous utilisez. Recherchez « Microsoft Edge » dans la liste des applications installées et cliquez dessus. Cliquez sur le bouton « Désinstaller » et suivez les instructions à l’écran pour confirmer la désinstallation.

Méthode 2: Utiliser PowerShell pour désinstaller Microsoft Edge

Si la méthode précédente ne fonctionne pas ou si vous souhaitez une désinstallation plus complète, vous pouvez utiliser PowerShell pour supprimer Microsoft Edge. Voici comment procéder :

Cliquez avec le bouton droit sur le bouton « Démarrer » de Windows et sélectionnez « Windows PowerShell (Admin) » pour ouvrir PowerShell en tant qu’administrateur. Dans la fenêtre PowerShell, copiez et collez la commande suivante :

Get - AppxPackage Microsoft . MicrosoftEdge | Remove - AppxPackage



Appuyez sur la touche « Entrée » pour exécuter la commande. Attendez que la commande soit exécutée, cela peut prendre quelques instants. Une fois la commande terminée, Microsoft Edge devrait être complètement désinstallé de votre PC.

Méthode 3: Utiliser un outil tiers de désinstallation

Si vous préférez une solution plus conviviale, vous pouvez utiliser un outil tiers de désinstallation pour supprimer Microsoft Edge de votre PC. Ces outils sont généralement faciles à utiliser et permettent de désinstaller complètement le logiciel en quelques clics. Assurez-vous de choisir un outil fiable et réputé pour éviter tout problème potentiel.

Supprimer Microsoft Edge de votre PC peut être réalisé en utilisant différentes méthodes, que ce soit via le menu de désinstallation de Windows, PowerShell ou un outil tiers de désinstallation. Choisissez la méthode qui convient le mieux à vos besoins et assurez-vous de suivre les instructions avec prudence pour éviter de causer des problèmes sur votre système d’exploitation. Gardez à l’esprit que la désinstallation de Microsoft Edge peut affecter certaines fonctionnalités de Windows, donc si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours réinstaller le navigateur à partir du Microsoft Store ou d’autres sources fiables.