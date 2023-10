L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft est enfin réalité

Microsoft finalise officiellement son rachat du groupe Activision Blizzard après avoir reçu l’aval de la Competition & Markets Authority.

Microsoft a surmonté ce qui semble avoir été le dernier obstacle à son acquisition prolongée d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a donné son approbation à la finalisation de l’opération, alors que l’échéance du 18 octobre approchait.

Après avoir initialement bloqué l’accord par crainte qu’il n’altère l’industrie naissante du cloud gaming, la CMA a maintenant officiellement approuvé l’accord restructuré de Microsoft après lui avoir donné le feu vert provisoire la semaine dernière. La version modifiée comprend le transfert des droits de streaming cloud pour tous les utilisateurs actuels et nouveaux. Jeux PC et console Activision Blizzard sortis au cours des 15 prochaines années chez Ubisoft.

« La CMA a décidé d’autoriser Microsoft Corporation (Microsoft) à acquérir Activision Blizzard, Inc. (Activision) (les parties), à l’exclusion des droits de streaming cloud d’Activision en dehors de l’Espace économique européen (EEE) (la fusion), sous réserve que la vente des droits de streaming cloud d’Activision sera finalisée avant la finalisation de la fusion », a écrit la CMA dans un communiqué.

We’ve cleared the new deal for Microsoft to buy Activision without cloud gaming rights. In August, Microsoft made a concession that would see Ubisoft, instead of Microsoft, buy Activision’s cloud gaming rights. Read more: https://t.co/Z4scLEJFy0 1/2 pic.twitter.com/gmqwZsOOFi — Competition & Markets Authority (@CMAgovUK) October 13, 2023

L’organisme de surveillance a ajouté que le nouvel accord empêcherait Microsoft d’étouffer la concurrence dans le domaine des jeux en nuage alors que le marché commençait à décoller. Il a ajouté que la concession de Microsoft garantirait aux joueurs en nuage des prix plus compétitifs, de meilleurs services et plus de choix. « Nous sommes la seule agence de concurrence au monde à avoir obtenu ce résultat », a déclaré Sarah Cardell, PDG de la CMA.

Le vice-président et président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré sur X/Twitter que la société était reconnaissante de la décision de la CMA et qu’elle pensait que l’acquisition profiterait aux joueurs et à l’industrie du jeu du monde entier.

We’re grateful for the CMA’s thorough review and decision today. We have now crossed the final regulatory hurdle to close this acquisition, which we believe will benefit players and the gaming industry worldwide. — Brad Smith (@BradSmi) October 13, 2023

Il y a eu d’autres bonnes nouvelles pour Microsoft et Activision cette semaine lorsqu’il a été annoncé que la Commission européenne ne mènerait pas de nouvelle enquête sur l’accord. La Commission avait autorisé le rachat plus tôt cette année, mais a averti qu’elle pourrait avoir besoin de mener une autre enquête sur l’accord. les modifications, qui auraient entraîné encore plus de retards.

Microsoft doit encore faire face à la FTC. L’agence américaine a récemment annoncé qu’elle reprendrait son procès interne contre le rachat après avoir suspendu le processus au cours de l’été. Cependant, même si la FTC peut techniquement continuer à contester l’accord après sa conclusion, il n’a pas d’injonction préliminaire en place pour empêcher la réalisation de l’acquisition.

Il semble maintenant que la récente prédiction d’Activision Blizzard se réalise. La société a déclaré qu’elle prévoyait de commencer à ajouter des jeux, notamment Modern Warfare III et Diablo IV, au Game Pass au cours de l’année prochaine si l’accord était conclu.