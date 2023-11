Google a versé 8 milliards de dollars à Samsung pour installer ses applications par défaut sur les Galaxy

Google a payé 8 milliards de dollars à Samsung pour que ses applications soient celles par défaut sur les téléphones Galaxy.

Google aurait payé des milliards de dollars à Samsung pour que ses applications et services soient les options par défaut sur les smartphones fabriqués par la société sud-coréenne. L’information arrive quelques semaines après qu’un haut dirigeant de Google a admis que la société avait payé 26,3 milliards de dollars à un certain nombre d’entreprises en 2021 pour être le moteur de recherche par défaut sur divers téléphones mobiles et navigateurs Web.

La divulgation a eu lieu lors du procès en cours entre Google et Epic Games, au cours duquel le vice-président de Google chargé des partenariats, James Kolotouros, a révélé que la société avait signé des accords avec de nombreux fabricants de smartphones, dont Samsung, pour que le Google Play Store soit préinstallé sur leurs smartphones et tablettes. . Kolotouros a également révélé qu’environ la moitié des revenus du Play Store de Google proviennent des utilisateurs de smartphones Samsung.

Selon Bloomberg, le paiement faisait partie des projets de Google visant à partager les revenus du Play Store avec ses partenaires matériels pour la préinstallation de ses applications et services sur leurs smartphones. Outre le Play Store, certaines des autres applications Google préinstallées sur les smartphones Samsung incluent Google Assistant, Google Search, Google Maps, Google Chrome, etc.

En 2019, Google aurait prévu de dépenser jusqu’à 200 millions de dollars pour persuader Samsung de distribuer son application Galaxy Store via le Play Store dans le cadre de son initiative « Projet Banyan ». Cependant, l’accord n’a jamais été conclu et Samsung continue d’installer le Galaxy Store indépendamment sur chaque appareil Galaxy qu’il vend. Néanmoins, le Play Store reste le moyen par excellence de télécharger des applications et des jeux sur les appareils Android, et la décision de Google de payer à Samsung 8 milliards de dollars sur une période de quatre ans pourrait y être pour beaucoup.

L’affaire Google vs Epic a révélé de nombreuses informations intéressantes sur les pratiques commerciales de Google et sur la manière dont il parvient à conserver son statut par défaut sur la plupart des plates-formes de bureau et mobiles populaires. Cela inclut l’aveu du PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, selon lequel la société verse à Apple 36 pour cent de ses revenus de recherche provenant du navigateur Web Safari de ce dernier en échange d’être le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Apple.