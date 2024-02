Google : Plus de 170 millions de faux avis ont été supprimés de Maps et Search

Plus de 170 millions de faux avis ont été supprimés des services Maps et Search de Google grâce au nouvel algorithme.

Google reçoit chaque jour environ 20 millions de contributions professionnelles sur Maps et Search, notamment des heures, des notes, des photos, des avis, des vidéos et bien plus encore. Malheureusement, les faux avis sont monnaie courante sur ses services. Mais le géant de la technologie a lancé l’année dernière un nouvel algorithme d’apprentissage automatique qui détecte ces contrefaçons plus rapidement que jamais. Cela a conduit à la suppression de 170 millions de faux avis en 2023.

Dan Pritchett, ingénieur logiciel principal chez Google Maps, écrit que les avis sont soumis à un examen rigoureux par les systèmes de modération de Google avant d’être publiés. Les systèmes surveillent également le contenu à la recherche d’activités suspectes au fil du temps, c’est là qu’intervient le nouvel algorithme d’apprentissage automatique lancé l’année dernière.

Pritchett explique que l’algorithme détecte les modèles d’avis douteux encore plus rapidement en examinant quotidiennement les signaux à plus long terme. Quelques exemples d’activités suspectes incluent un évaluateur laissant le même avis sur plusieurs entreprises, ou si l’entreprise reçoit une augmentation soudaine du nombre d’avis 1 étoile (bombardement d’avis) ou 5 étoiles.

L’algorithme est également conçu pour lutter contre le problème des escrocs qui contactent des entreprises en prétendant qu’elles peuvent améliorer leurs avis et leur présence en ligne moyennant des frais. Une fois les modèles identifiés, tels que les catégories d’entreprises ciblées, les algorithmes sont affinés pour protéger ces entreprises des fraudeurs. Google affirme avoir détecté plus de cinq millions de fausses tentatives d’avis liées à une arnaque particulière en quelques semaines seulement.

Google a les chiffres pour étayer ses vantardises. Plus de 170 millions d’avis ont été supprimés pour violation des politiques de l’entreprise l’année dernière, soit 45 % de plus qu’en 2022. L’entreprise a également identifié et supprimé 12 millions de faux profils d’entreprise. En outre, 14 millions de vidéos enfreignant les règles ont été supprimées en 2023, soit deux fois plus que l’année précédente, et les propriétaires d’entreprise ont été protégés contre plus de 2 millions de tentatives d’escrocs tentant de revendiquer des profils d’entreprise qui ne leur appartenaient pas.

Google ne prend pas à la légère les personnes qui tentent de manipuler son système. L’année dernière, l’entreprise a intenté une action en justice contre un escroc qui avait publié plus de 350 profils d’entreprise frauduleux et tenté de les renforcer avec plus de 14 000 faux avis. La personne a ensuite tenté de vendre des informations sur les consommateurs ayant interagi avec les faux profils.