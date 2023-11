Google va supprimer des millions de comptes Gmail et Drive inactifs

Google commencera à supprimer des millions de comptes Gmail et Drive inactifs à partir de décembre.

Google a introduit une nouvelle politique pour les comptes « inactifs » plus tôt cette année : pour renforcer la sécurité, les comptes dormants et inutilisés doivent être supprimés. Le moteur de recherche géant commencera à appliquer cette politique le 1 décembre 2023.

Google a émis des premiers avertissements concernant les comptes inactifs, ceux qui n’ont pas été touchés depuis au moins deux ans. Dans trois semaines, la politique mise à jour des comptes Google inactifs entrera en vigueur, entraînant la suppression de millions de comptes Google. On suppose que toutes les données de ces comptes seront être définitivement supprimé.

Conformément à la politique révisée, un compte Google inactif est défini comme un compte qui est resté inutilisé pendant une période de deux ans. Google spécifie « activité » comme des actions telles que se connecter en lisant ou en envoyant des e-mails en utilisant Google Drive, en regardant des vidéos YouTube. , partager des photos ou télécharger des applications.

Google souligne que l’activité du compte est associée au compte lui-même, et non à l’appareil. Cela implique que les utilisateurs doivent effectuer des actions sur n’importe quelle plate-forme sur laquelle ils sont connectés pour démontrer leur activité. De plus, plusieurs comptes Google doivent afficher individuellement une activité dans un délai de 2 ans. pour éviter la suppression numérique universelle.

La politique de Google s’applique uniquement aux comptes personnels et non à ceux associés au travail, à l’école ou à d’autres organisations. Google déclare que le contenu et les données d’un compte inactif « peuvent être supprimés », mais la société assure que plusieurs notifications seront envoyées au compte et toute adresse e-mail de récupération liée.

La suppression des comptes inactifs est motivée par la probabilité qu’ils soient abandonnés, oubliés ou laissés sans surveillance, ce qui les rend vulnérables à la compromission. Selon Ruth Kricheli, vice-présidente de Google, un compte compromis peut être exploité à des fins malveillantes, notamment le vol d’identité et le spam.

Les notifications de Google encouragent les utilisateurs disposant de comptes inactifs à protéger leurs informations privées et à empêcher tout accès non autorisé, même s’ils n’utilisent plus les services de Google. Les comptes Google sont couramment utilisés pour un accès fédéré sur des sites Web tiers, ce qui implique que la perte de l’accès à un compte Google éventuellement empêcher les utilisateurs d’accéder à ces sites externes.

Il est à noter que tout compte utilisé pour publier une ou plusieurs vidéos sur YouTube sera exempté de la purge du compte, quelle que soit la période d’inactivité.