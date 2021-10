William Shatner est devenu la personne la plus âgée à atteindre l’espace

L’acteur William Shatner est officiellement devenu la personne la plus âgée à atteindre l’espace.

William Shatner est officiellement devenu la personne la plus âgée à atteindre l’espace après le lancement et l’atterrissage réussis de New Shepard NS-18 par Blue Origin il y a quelques instants. Le vol historique était initialement prévu un jour plus tôt, le 12 octobre, mais a été reporté à aujourd’hui en raison des vents violents attendus dans la région. Aucun de ces vents n’était présent au décollage mercredi.

Le lancement d’aujourd’hui a été diffusé en direct en ligne sur Internet et a été vu par des centaines de milliers de téléspectateurs. NS-18 a décollé du site de lancement 1 dans l’ouest du Texas et un peu plus de quatre minutes plus tard, les quatre astronautes, Audrey Powers, Chris Boshuizen, Glen de Vries et William Shatner, ont pu se détacher de leur harnais et faire l’expérience de l’apesanteur.

La fusée New Shepard de Blue Origin a terminé avec succès sa quatrième mission, atterrissant en toute sécurité en position verticale sans incident. La capsule de l’équipage a suivi quelques minutes plus tard, ramenant les passagers en toute sécurité sur la terre ferme. Nous n’avons pas eu de photos intérieures de l’équipage car ils ont connu l’apesanteur, mais avec un peu de chance, Blue Origin publiera bientôt des images ou des photos.

La mission était le deuxième vol spatial en équipage de Blue Origin. Le premier a eu lieu en juillet lorsque Blue Origin a envoyé le fondateur Jeff Bezos dans l’espace avec le plus jeune astronaute de tous les temps (Oliver Daemen à 18 ans) et le plus vieux de l’époque (Wally Funk, 82 ans). Shatner, qui a 90 ans, a pris cette distinction de Funk avec le vol réussi d’aujourd’hui.

Les amis et la famille étaient sur place pour accueillir l’équipage sur Terre, tout comme Bezos lui-même.