BitTorrent ne représente plus la majorité du trafic Internet montant

Le protocole BitTorrent a été détrôné comme principale source de trafic Internet montant.

Créé à l’origine par le programmeur Brian Cohen en 2001, BitTorrent fournissait un protocole peer-to-peer (P2P) extrêmement efficace pour envoyer des fichiers et autres contenus numériques sur Internet. De nos jours, la technologie n’est plus le moteur du partage de données qu’elle était il y a quelques années à peine.

Alors que le trafic Internet continue de croître à un rythme accéléré, BitTorrent semble avoir cessé de contribuer à une part substantielle des sources de données montantes. La société canadienne d’intelligence de réseau Sandvine a récemment publié son dernier rapport sur les « phénomènes Internet », mettant en évidence les changements importants survenus dans le marché du trafic réseau.

Il y a vingt ans, avant la révolution du Web 2.0, BitTorrent générait apparemment environ 35 % de tout le trafic Internet. Le partage de fichiers et les applications peer-to-peer étaient alors les principaux moteurs du trafic de données, car il n’existait aucune autre source potentielle susceptible de générer une quantité de trafic similaire.

Aujourd’hui, Internet est un endroit très différent. Le streaming vidéo et les services sociaux tels que YouTube, Netflix et TikTok dominent désormais le trafic Internet mondial, et la plupart des activités liées au piratage sont également passées des réseaux P2P aux sites Web de streaming. Bien que BitTorrent ait été remplacé comme principale source de téléchargements sur Internet, il contribuait toujours à sa juste part du trafic montant.

En 2013, BitTorrent représentait encore un tiers de tout le trafic de téléchargement sur Internet. Il y a deux ans, cela représentait 10 pour cent du trafic montant. Aujourd’hui, selon les dernières données des renseignements de Sandvine, le protocole BitTorrent a perdu tout son attrait auprès des internautes. Les 10 principales sources de données montantes sont désormais principalement liées au stockage dans le cloud, à la messagerie et au streaming vidéo, a indiqué la société canadienne, la vidéo et les médias sociaux monopolisant plus de la moitié de tout le trafic montant sur les connexions haut débit fixes et mobiles.

BitTorrent joue toujours un rôle dans les réseaux à accès fixe, où le protocole de partage de fichiers représente désormais quatre pour cent de toute la bande passante montante. Cependant, des services comme iCloud et YouTube génèrent beaucoup plus de trafic que le réseau de Bram Cohen.

Sandvine a déclaré que BitTorrent peut toujours être considéré comme un « facteur important » dans la génération de trafic en raison du nombre relativement faible de personnes utilisant le réseau. Le piratage en est probablement le principal moteur, mais les chercheurs et les établissements universitaires utilisent également le protocole pour partager de vastes quantités de données.

Sandvine s’attend à ce que le trafic BitTorrent continue de diminuer à l’avenir, car les utilisateurs se concentrent de plus en plus sur les services de cloud et de streaming comme principales sources de contenu.