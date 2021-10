Blue Origin annonce son intention de construire une station spatiale opérationnelle au cours de cette décennie

La société Blue Origin a annoncé son intention de construire une station spatiale opérationnelle au cours de cette décennie.

Jeff Bezos a déjà voyagé au bord de l’espace dans une fusée Blue Origin, mais le milliardaire a des projets plus ambitieux. Son entreprise a annoncé qu’elle construirait une station spatiale commerciale appelée Orbital Reef, décrite comme un « parc commercial à usage mixte » dans l’espace, dont le lancement est prévu dans la seconde moitié de cette décennie.

Le projet Orbital Reef est issu d’un partenariat entre Blue Origin et Sierra Space. Le premier fournira les fusées nécessaires pour envoyer la structure dans l’espace, tandis que le second fournira son mini-navette Dream Chaser pour le transport de l’équipage et du fret, ainsi que ses habitats gonflables LIFE.

Boeing (module scientifique et opérations), Redwire Space (opérations de charge utile et structures déployables), Genesis Engineering Solutions (système d’engin spatial à une personne) et Arizona State University (services de conseil en recherche et sensibilisation du public) sont également des partenaires, chacun fournissant ses propres éléments et desserte de la station.

Orbital Reef pourra accueillir jusqu’à dix personnes, alors mettez de côté toute vision de la citadelle de Mass Effect. Blue Origin dit qu’il est conçu pour avoir autant de volume habitable que la Station spatiale internationale. La société de Bezos ajoute que les couchettes de modules, les ports de véhicules, les services publics et les commodités peuvent tous augmenter à mesure que le marché se développe.

Blue Origin s’attend à ce que les clients d’Orbital Reef soient « des agences spatiales chevronnées, des consortiums de haute technologie, des nations souveraines sans programmes spatiaux, des sociétés de médias et de voyages, des entrepreneurs financés et des inventeurs parrainés, et des investisseurs tournés vers l’avenir ».

« Conçu pour ouvrir de multiples nouveaux marchés dans l’espace, Orbital Reef offrira à chacun la possibilité d’établir sa propre adresse en orbite. Cette destination unique offrira aux clients de la recherche, industriels, internationaux et commerciaux les services de bout en bout compétitifs qu’ils besoin, y compris le transport spatial et la logistique, l’habitation spatiale, l’hébergement de l’équipement et les opérations, y compris l’équipage à bord », indique le communiqué de presse.

La prévision de Blue Origin quant au moment où la station sera opérationnelle se situe quelque part entre 2025 très optimiste et 2030 légèrement moins optimiste.

Bezos faisait partie du premier vol spatial en équipage de Blue Origin plus tôt cette année, qui a duré environ 10 minutes du décollage à l’atterrissage. Il a été autorisé à revenir sur terre malgré la signature par près de 200 000 personnes d’une pétition exigeant le contraire.