Blue Origin : New Shepard transporte avec succès six autres touristes dans l’espace

La fusée de Blue Origin, New Shepard, a emmené avec succès samedi six nouveaux touristes spatiaux dans l’espace.

Blue Origin, la société aérospatiale appartenant à Bezos et axée sur les technologies réutilisables et les voyages spatiaux abordables, a lancé avec succès sa cinquième mission avec équipage samedi matin. Le lancement a permis d’envoyer la fusée New Shepard et l’équipage de six passagers de la société à plus de 100 km au-dessus de la surface de la Terre avant de se poser avec succès. La campagne de lancement, baptisée NS-21, a marqué le 21e lancement global de la plate-forme de lancement New Shepard.

Le lancement et la récupération du samedi matin ont eu lieu dans les installations du site de lancement One de Blue Origin, situées sur le Corn Ranch de Bezos près de Van Horn, TX. Le lancement a marqué le 5e vol en équipage de Blue Origin et le 21e lancement réussi de la plate-forme de lancement New Shepard.

Les lancements de New Shepard durent généralement 11 minutes depuis le décollage initial jusqu’à l’atterrissage de la capsule, utilisant de l’hydrogène liquide et de l’oxygène liquide pour fournir la poussée nécessaire pour propulser le véhicule loin de la surface. Les carburants de fusée typiques produisent des déchets allant de la vapeur d’eau aux oxydes d’aluminium en passant par des quantités massives de CO2. En comparaison, Blue Origin affirme que son système de lancement produit de la vapeur d’eau, un minimum de produits de combustion et pratiquement pas de CO2.

The #BE3 engine is powered by clean-burning liquid hydrogen and liquid oxygen. The byproduct during flight is water vapor. #NS21 pic.twitter.com/YVfihv0z2m — Blue Origin (@blueorigin) June 4, 2022

La capsule du vaisseau spatial est sortie de la fusée environ trois minutes après le début du vol. Une fois séparée, la capsule a passé plusieurs minutes en microgravité et a traversé la ligne Kármán alors que le propulseur du New Shepard commençait sa transition vers la terre. La capsule a finalement été parachutée en lieu sûr alors que le propulseur utilisait son anneau circulaire, ses ailerons et ses moteurs pour se poser. Ce retour sûr et la réutilisation des composants sont l’une des mesures clés du succès global de Blue Origin.

Reusability is the key to lowering the cost of access to space for the benefit of Earth. 7th successful landing for this vehicle. #NS21 pic.twitter.com/EQXGSITsa2 — Blue Origin (@blueorigin) June 4, 2022

L’équipage de six membres du vol comprenait une équipe d’ingénieurs et d’hommes d’affaires d’horizons et de lieux variés. Parmi l’équipage se trouvait Katya Echazarreta, une Américaine de 26 ans qui a été sélectionnée et parrainée par Space for Humanity. Le voyage a officiellement fait de la native de Guadalajara la plus jeune femme américaine à voyager dans l’espace.