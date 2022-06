Corée du Sud : augmentation des prix des applications sur le Google Play Store

Les changements de politique de Google entraînent une augmentation des prix des applications sur le Play Store en Corée du Sud.

À partir de lundi, toutes les applications Android sur le Google Play Store doivent utiliser le système de facturation de Google et payer les frais associés. Les développeurs sud-coréens sont exemptés en raison d’une loi adoptée par le pays l’année dernière, mais apparemment cela n’a pas suffi à arrêter les hausses de prix sur Android.

Selon plusieurs publications sud-coréennes, de nombreuses applications Android dans le pays ont commencé à augmenter les prix d’achat intégrés pour maintenir les revenus tout en payant les frais de commission requis par le Google Play Store.

Google a cessé d’exempter les applications de l’utilisation de son système de facturation et de payer sa réduction des ventes de 15 à 30 % le 1er juin. Une loi de 2021 permet aux développeurs sud-coréens d’utiliser des facturiers tiers, mais cela entraîne une commission de 11 à 26 %, ce qui pourrait encore être important. pour certaines entreprises.

L’application de streaming Tving a augmenté ses prix d’abonnement d’environ 15% tandis que des hausses similaires sont confirmées pour les applications de streaming Wavve et Seezn. Les prix des applications Webtoon Naver et Kakao augmenteront de 10 à 20 %. Cependant, les prix de watcha et de Coupang Play ne changeront pas.

Le plus gênant pour Google est que les hausses de prix ne s’appliquent qu’aux achats intégrés Android. Les clients qui accèdent à ces services sur des navigateurs Web ou des applications iOS paieront les anciens prix. Google interdit aux développeurs de relier les utilisateurs d’Android à des portails de paiement non Android.

L’Association coréenne des éditeurs a déposé une plainte auprès de la Commission coréenne des communications concernant les nouvelles règles de Google, et la commission enquête actuellement pour savoir si Google a enfreint la nouvelle loi.

Google a menacé de retirer le service de musique Bandcamp du Play Store sur la même politique, mais a reculé pour l’instant après un différend juridique avec son nouveau propriétaire, Epic Games.