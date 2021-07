Blue Origin termine avec succès son premier vol spatial avec Bezos à bord

Jeff Bezos et trois autres passagers ont réussi leur voyage dans l’espace à bord du vaisseau New Shepard développé par Blue Origin.

Ces vols historiques ont ouvert la voie à l’ère du tourisme spatial et il sera intéressant de voir à quelle vitesse l’industrie se développe. Au fur et à mesure que le processus et la technologie impliqués seront affinés, les prix diminueront sans aucun doute, rendant l’opportunité disponible à beaucoup plus de personnes. Quel moment intéressant d’être en vie.

Ajoutez Blue Origin à la liste croissante des entreprises spatiales privées qui ont emmené avec succès des passagers dans l’espace.

Le constructeur aérospatial et société de tourisme spatial a effectué mardi son premier vol en équipage. L’escapade, qui a duré environ 10 minutes du décollage à l’atterrissage, a emmené le fondateur Jeff Bezos et son frère, ainsi que le pionnier de l’aviation Wally Funk et Oliver Daemen dans l’espace pour découvrir les joies de l’apesanteur et avoir un aperçu de notre planète natale d’une manière que peu d’humains ont.

Bezos et son équipage devaient être parmi les premiers citoyens privés à visiter l’espace, mais Virgin Galactic a battu de justesse Blue Origin avec sa mission Unity 22 le 11 juillet.

Pourtant, Blue Origin a établi plusieurs records avec son vol. Des deux, il était le seul à franchir la ligne Kármán que beaucoup considèrent comme la véritable frontière entre la Terre et l’espace (à 100 km au-dessus du niveau de la mer). Le vol comprenait également à la fois le plus jeune astronaute de tous les temps (Oliver Daemen à 18 ans) et le plus vieux (Wally Funk, 82 ans).