Microsoft Flight Simulator : la neige arrive dans le jeu

Un nouvel effet météorologique débarque dans Microsoft Flight Simulator : la neige. Cela pour but de profiter d’une nouvelle météo hivernale dynamique.

Dans l’hémisphère nord, l’hiver bat actuellement son plein, et quelle meilleure façon d’accueillir ces mois froids qu’en ajoutant une touche d’hiver à l’un des jeux les plus populaires de 2020? L’équipe derrière Microsoft Flight Simulator chez Asobo Studio nous a donné un aperçu de la nouvelle fonctionnalité de neige en temps réel du jeu, qui recouvrira certaines cartes de poudreuse fraîche lorsque vous les survolerez.

La fonctionnalité a été prévisualisée avec le message d’accueil du Nouvel An d’Asobo, et vous pouvez consulter à la fois le message d’accueil et l’aperçu de la neige en temps réel ci-dessous. La remorque à neige est particulièrement impressionnante, puisqu’elle a été enregistrée en 4K. Il comprend des montagnes enneigées et des arbres recouverts de neige, ainsi que des calottes glaciaires et de vastes étendues de terre ensevelies par les chutes de neige.

La seule chose que nous ne voyons pas, c’est la neige qui tombe, mais la bande-annonce nous montre que la couverture de neige change avec le temps grâce à la cartographie météorologique de Microsoft Flight Simulator. Si vous recherchiez une scène d’hiver dans le jeu, il semble que cette nouvelle fonctionnalité vous vise directement.

Microsoft Flight Simulator a clôturé 2020 avec une mise à jour qui a ajouté la prise en charge de la réalité virtuelle au jeu. Cette fonctionnalité de neige en temps réel a en fait été ajoutée avec cette mise à jour, mais c’est la première fois qu’Asobo publie une bande-annonce la montrant. Donc, si vous êtes un passionné de Microsoft Flight Simulator, il y a de fortes chances que vous ayez déjà rencontré de la neige dans le jeu.

Ceux sur console qui cherchent à participer à l’action Microsoft Flight Simulator auront leur chance plus tard cette année, car Microsoft a confirmé que le jeu arrivera sur Xbox Series X | S. Nous n’avons pas encore de date de sortie précise pour la version console de Microsoft Flight Simulator, mais nous savons qu’elle sera lancée à l’été 2021. Nous vous informerons lorsque Microsoft en révélera plus, mais pour l’instant, entrez dans le jeu et voyez quel genre de cartes d’hiver pittoresques vous pouvez trouver.