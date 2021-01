Microsoft Edge obtient un générateur de mot de passe

Microsoft Edge s’équipe de nouveaux thèmes colorés, une fonctionnalité d’onglets dormants et un gestionnaire de mots de passe.

Le navigateur Edge mis à jour et basé sur Chromium de Microsoft est une alternative assez solide à Chrome ou Firefox. Heureusement, il est sur le point de s’améliorer: ce mois-ci, une pléthore de nouvelles fonctionnalités sont en cours de déploiement. Ces ajouts vont de thèmes prédéfinis à un tout nouvel outil de génération de mots de passe.

Ces fonctionnalités ont été révélées dans un article de blog publié aujourd’hui par la dirigeante de Windows Liat Ben-Zur. Une partie importante du texte se concentre sur les modifications apportées par Microsoft à son navigateur de recherche Bing, mais nous ne les aborderons pas ici.

Ce que nous allons faire, c’est plonger un peu plus dans les améliorations apportées à Edge, en commençant par les thèmes. Tout comme les autres navigateurs, les thèmes d’Edge modifient des éléments tels que les couleurs de vos onglets et l’image d’arrière-plan des nouvelles pages à onglets. Les menus restent en grande partie inchangés, mais c’est toujours un bon moyen d’ajouter une dose de personnalité à votre navigateur. Il y a 24 thèmes approuvés par Microsoft parmi lesquels choisir pour le moment.

De plus, les différentes icônes d’Edge seront bientôt alignées sur le système « Fluent Design » de Microsoft. À l’avenir, les utilisateurs remarqueront que les icônes deviennent arrondies, plus douces et plus cohérentes dans tous les domaines.

Heureusement, aucun de ces changements ne se fera au détriment des performances du navigateur. Bien au contraire, en fait: Microsoft Edge dispose désormais de la fonctionnalité «onglets dormants», ce qui signifie essentiellement que les onglets inactifs ne monopoliseront plus la mémoire système et les ressources du processeur. Cela pourrait changer la donne pour les multitâches avec des systèmes bas de gamme, mais la fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Vous devrez visiter le menu des paramètres « Système » d’Edge pour l’activer.

La dernière caractéristique majeure qui arrive bientôt dans Edge est une extension des capacités de gestion des mots de passe du navigateur. Il peut déjà enregistrer les mots de passe que vous entrez sur divers sites Web, mais vous pouvez désormais les générer à la volée.

Cette fonctionnalité se déclenche automatiquement lorsque Edge détecte que vous vous inscrivez à un nouveau service ou que vous modifiez un mot de passe sur un service existant. Cependant, on ne sait pas si vous pouvez générer des mots de passe à volonté.