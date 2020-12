Les séries Netflix les plus regardées en France en 2020

L’avènement de Netflix dans la décennie 2010 a considérablement changé la donne pour les séries TV : multiplication du nombre de programmes originaux, concurrence des géants du divertissement qui voulaient leur part du gâteau (Disney+, Warner Bros avec HBO, Amazon avec Prime Vidéo) ou encore désir des téléspectateurs qui privilégient désormais ce format à celui des films. En effet, désormais on préfère rester tranquillement sur son canapé pour voir des créations qui durent des dizaines d’heures et qui permettent d’explorer en profondeur un univers et une galerie de personnage.

On pensait pourtant que les années 1990 avait permis d’atteindre le paroxysme notamment pour les sitcoms comme Friends ou Seinfeld et leurs scènes désopilantes. Mais les premiers succès d’Orange is the new black ou House of Cards allaient nous faire comprendre qu’un nouvelle tendance se mettait en place.

Dans ce nouvel univers impitoyable de la série TV, c’est bien évidemment la firme de Reed Hastings qui tire son épingle du jeu avec un nombre d’abonnés record. La France joue un grand rôle dans cette domination avec près de 7 millions de personnes qui possèdent un compte Netflix. Il est donc intéressant de se pencher sur le comportement de ces français et notamment sur leurs préférences durant cette année.

Après une année 2019 qui avait vu la Casa de Papel, The Witcher et Umbrella Academy être au sommet des audiences, qui a pu dominer 2020 ? Réponses dans les prochaines lignes.

The Queen’s Gambit, la série de tous les records

Qui aurait pu croire qu’une série qui se basait sur le monde en apparence austère des échecs allait être le plus gros succès d’audience de l’histoire de Netflix ? Le mini-format de 7 épisodes créé par Scott Frank et porté par l’actrice Anya Taylor-Joy a conquis le monde entier. Ses chiffres d’audience sont du jamais vu pour la plateforme de streaming ! En un peu plus d’un mois, elle avait réussi à dépasser le précédent record pour une série (76 millions de vues) et elle pourrait même s’emparer de la première place tous formats confondus, détenue par le film Tyler Rake (90 millions).

L’histoire qui met en avant Beth Harmon dans sa quête pour devenir numéro 1 mondiale des échecs, mais surtout pour réparer une personnalité détruite par une enfance traumatisante, a d’ailleurs permis de remettre le célèbre jeu à la mode. On voit des professionnels des échecs être présents sur Twitch et YouTube ou encore des échiquiers se vendre comme des petits pains sur tous les plus gros sites d’e-commerce.

L’autre énorme succès de l’année, sorti en janvier dernier, est la seconde saison de Sex Education. Les tribulations d’Otis (Asa Butterfield), de Maeve (Emma Mckey) et d’Eric (Ncuti Gatwa) plaisent toujours autant et pas uniquement à la jeune génération. La dynamique du Will They Won’t They est toujours d’actualité même si elle demeure frustrante pour de nombreux fans.

Enfin, parlons également d’Emily in Paris qui a été énormément critiquée sur les réseaux sociaux pour sa foule de clichés sur la vie parisienne et sur le comportement des français. Pourtant, malgré ce déferlement de commentaires négatifs, l’audience est au rendez et une saison 2 est même prévue pour 2021.

Les têtes d’affiche de l’année prochaine

Faire le bilan de l’année écoulée nous donne envie de nous projeter sur 2021 afin de voir qui dominera les tendances l’année prochaine.

La saison 3 de Sex Education sera inévitablement au sommet des audiences au vu de l’attente de la communauté. Côté renouvellement, on peut également parier sur le succès de la saison 4 d’Élite, de la suite des aventures de Joseph dans Family Business ou de la dernière saison de Casa de Papel. Citons également Strangers Things (S4), The Crown (S5) ou You (S3).

On attend également avec intérêt la sortie du live-action issu d’un des monuments du jeu-vidéo. Après avoir parfaitement adapté The Witcher, on peut avoir confiance dans les équipes de production et de tournage de Netflix. Une autre adaptation live nous intrigue également, celle de l’anime Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe. On espère y retrouver les sons du groupe The Seatbelts et cette ambiance si particulière. C’est d’ailleurs l’acteur John Cho (Harold & Kumar, Star Trek) qui incarnera l’emblématique Spike Spiegel.

Vous l’avez compris, Netflix n’est pas prêt de perdre sa place de leader du marché avec un tel catalogue !