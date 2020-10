Assassin’s Creed va être adapté sur Netflix dans une nouvelle série live-action

Netflix et Ubisoft s’associent pour réaliser une série live-action de la célèbre saga vidéoludique Assassin’s Creed.

Historiquement, les adaptations en films et séries basées sur des livres et des jeux vidéo n’ont pas été des réussites. Ces jours-ci, les choses sont différentes: Game of Thrones (principalement), Altered Carbon et The Witcher de Netflix sont tous d’excellents programmes qui tiennent la route, avec ou sans le contexte de leur matériel source. Dans cet esprit, un peu d’optimisme prudent peut être de mise pour la dernière annonce de Netflix: une adaptation en live-action d’Assassin’s Creed est en préparation.

Avant de demander, non, la série n’a aucun rapport avec le film de 2016 basé sur la même franchise. Le film a été réalisé par Justin Kurzel et, pour dire les choses poliment, ce n’était pas particulièrement bon.

La série, quant à elle, sera produite par Jason Altman et Danielle Kreinik. Altman est derrière plusieurs séries acclamées par la critique comme The Blacklist et Orange is The New Black. Kreinik est surtout connue pour son rôle de directrice du développement pour la branche cinéma et télévision d’Ubisoft.

«Depuis plus de 10 ans, des millions de fans à travers le monde ont contribué à faire de la saga Assassin’s Creed une franchise emblématique», a déclaré Altman (qui est également responsable de la section cinéma et télévision chez Ubisoft) dans un communiqué. « Nous sommes ravis de créer une série Assassin’s Creed avec Netflix et nous sommes impatients de développer la prochaine saga dans l’univers Assassin’s Creed. »

En plus de révéler l’existence de la série et de ses principaux producteurs, Netflix ne nous a pas donné grand-chose à faire ici. On ne sait pas si elle suivra l’histoire et les traditions des jeux tout en prenant quelques libertés créatives, ou tracera son propre chemin tout à fait unique. Il est également impossible de dire combien de saisons sont prévues ou combien de temps chaque épisode durera.

Notamment, le communiqué de presse de Netflix indique que son accord avec Ubisoft ne concerne pas seulement une seule série d’action en direct, mais aussi des adaptations «animées». Netflix essaie peut-être simplement d’empêcher les concurrents d’acquérir les droits de faire des séries similaires, ou peut-être qu’un animé Assassin’s Creed est vraiment dans les cartons, seul le temps le dira.