Apple veut construire sa première voiture en 2024

Reuters rapporte qu’Apple aurait comme objectif la production d’un véhicule de tourisme d’ici 2024.

Apple semble une fois de plus envisager sérieusement de fabriquer une voiture. Reuters rapporte qu’Apple poursuit la production d’un véhicule de tourisme d’ici 2024 ainsi que la création de systèmes de conduite autonome et d’une «technologie de batterie révolutionnaire». Le rapport est vague sur la façon dont tout cela se déroule. On se sait pas si toute cette technologie sera dans le premier véhicule de tourisme qu’Apple espère fabriquer, mais il indique qu’Apple envisage la production de véhicules, après avoir précédemment arrêté les plans de fabrication d’une voiture.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Apple développerait une voiture en 2015. Mais un an plus tard, le projet a été considérablement réduit, le développement d’une voiture complète étant abandonnée et l’équipe d’Apple se recentrant sur la fourniture de logiciels pouvant être concédés sous licence aux constructeurs automobiles, selon aux rapports à l’époque. Environ 200 personnes ont été licenciées de l’équipe automobile d’Apple l’année dernière.

Maintenant, il semblerait qu’Apple ait renouvelé son attention sur la construction d’un véhicule, bien qu’il y ait beaucoup d’incertitude sur le moment (et même si) cela se produira. Reuters affirme que 2024 est l’objectif de production d’un véhicule de tourisme fabriqué par Apple, bien qu’il puisse être repoussé «jusqu’en 2025 ou au-delà» en raison de retards liés à la pandémie. Il y a aussi encore une chance qu’Apple puisse redimensionner ses efforts vers une simple technologie de conduite autonome, prévient le rapport.

Le rapport indique qu’Apple compte sur des tiers pour fournir certains composants de sa technologie de conduite autonome, y compris ses systèmes LIDAR. La technologie de batterie d’Apple repose sur une conception «monocellulaire» qui permet d’intégrer plus de capacité dans l’ensemble de la batterie en ne la divisant pas en cellules distinctes. Reuters rapporte que cela pourrait permettre «une fourchette potentiellement plus longue» et des coûts inférieurs.