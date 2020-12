Microsoft et McAfee font partie de la nouvelle coalition anti-ransomware

Microsoft et McAfee viennent grossir les rangs de la la nouvelle coalition anti-ransomware, la Ransomware Task Force.

Les ransomwares sont un problème qui s’aggrave. Pour tenter de faire face à la menace croissante, un groupe de sociétés de technologie, de sociétés de sécurité et d’organismes à but non lucratif a créé une coalition: la Ransomware Task Force (RTF).

Les ransomwares ne sont peut-être pas le type de logiciel malveillant le plus courant ou le plus lucratif, mais avec les cybercriminels ciblant les gouvernements locaux et les hôpitaux, il a le potentiel d’être le plus dangereux.

Créé par l’Institut pour la sécurité et la technologie (IST), le RTF compte de grands noms de la technologie tels que Microsoft, McAfee et Citrix. Il vise à créer un cadre clair de solutions exploitables pour faire face aux menaces de ransomware.

We are excited to join @IST_org as a member of their #RansomwareTaskForce, a broad coalition of top experts in the public and private sectors working to significantly reduce the #ransomware threat. Learn more. https://t.co/mOJwwOlhuf pic.twitter.com/6aLo0DnBNV — McAfee_Gov (@McAfee_Gov) December 21, 2020

«Le RTF évaluera les solutions existantes à différents niveaux de la chaîne de destruction des ransomwares, identifiera les lacunes dans l’application de la solution et créera une feuille de route d’objectifs concrets et de jalons exploitables pour les décideurs de haut niveau», indique l’annonce de l’IST.

Le RTF commandera également des documents d’experts et impliquera les parties prenantes de tous les secteurs «pour s’unir autour de solutions approuvées».

Les dix-neuf membres fondateurs de la RTF sont:

Aspen Digital

Citrix

The Cyber Threat Alliance

Cybereason

The CyberPeace Institute

The Cybersecurity Coalition

The Global Cyber Alliance

McAfee

Microsoft

Rapid7

Resilience

SecurityScorecard

Shadowserver Foundation

Stratigos Security

Team Cymru

Third Way

UT Austin Stauss Center

Venable LLP

On espère qu’en travaillant ensemble, les organisations réussiront davantage dans ce qui ressemble souvent à une bataille perdue. «De nombreux groupes tentent d’aborder cela dans un silo secteur par secteur», a déclaré Philip Reiner, directeur général d’IST. «Nous ne pouvons pas réussir si nous restons dans une approche sectorielle.»

L’année dernière, les attaques de ransomwares ont bondi de 41%, les paiements moyens atteignant 190 946 dollars.

De nombreuses grandes entreprises ont été touchées en 2020, notamment Carnival Corp, Canon, Garmin, Mattel et Capcom. Le ransomware le plus récent à avoir fait les gros titres était la fausse «application mobile» Cyberpunk 2077.