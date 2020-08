VR Porn : Comment regarder du porno en réalité virtuelle ?

Comment regarder du porno VR: Voici un guide complet du débutant. Juste au cas où vous ne seriez toujours pas à la page.

Le porno VR est là et cela ne va pas seulement améliorer vos activités solitaires après la tombée de la nuit, cela va changer votre façon de voir le sexe pour toujours.

En vous mettant dans l’action, le VR Porn rend le sexe virtuel réel. Sérieusement. Ne soyez pas effrayé par les tracas liés à la technologie. Se lancer dans la réalité virtuelle est très facile. Pour le divertissement pour adulte, tout ce dont vous avez besoin est un casque VR et une serrure décente sur la porte de votre chambre.

Donc, avant de parcourir le net à la recherche de contenu en réalité virtuelle, voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder du porno VR.

Quels sont les avantages du porno VR?

Avec la réalité virtuelle, vous ne regarderez plus seulement du porno, il semblera que vous en faites l’expérience. Transformez une expérience autrefois passive en une expérience beaucoup plus interactive, vous n’êtes plus simplement assis à regarder l’action. Au lieu de cela, la réalité virtuelle incite votre esprit à croire que vous en faites l’expérience.

La plupart du porno VR est actuellement filmé d’un point de vue subjectif. Sans la sensation de regarder un écran, et toutes les distractions en arrière-plan, cet angle vous donne l’impression de vivre des choses à travers les yeux de l’un des participants.

Ce n’est pas l’expérience VR typique … et pas seulement parce qu’il y a moins de vêtements. Contrairement à la plupart des VR, qui utilisent un champ de vision à 360 degrés, la plupart des contenus pornographiques VR sont filmés avec une portée de 180 ou 220 degrés. C’est parce que vous ne voudrez probablement pas regarder un mur blanc derrière vous quand il se passe quelque chose de très impoli à l’avant. Cela permet également de réduire la taille des fichiers, ce qui signifie que le contenu est plus rapide à charger.

Alors, de quoi avez-vous besoin pour regarder du porno VR?

Alors que l’Internet est parfait pour vous présenter toutes sortes d’images et de vidéos conçues pour une excitation instantanée, le porno VR va nécessiter un peu de préparation. Bien sûr, cela pourrait tuer l’ambiance avant que les choses ne commencent vraiment, mais cela en vaut la peine.

La principale chose dont vous aurez besoin, et cela ne vous surprendra pas, est un casque VR. Il y a déjà beaucoup d’options sur le marché, de l’abordable au gros budget.

Votre meilleur option sans vous ruiner est l’Oculus Go, disponible en deux version (32 Go et 64 Go). Encore mois cher, mais nécessitant un téléphone de marque Samsung compatible, le Gear VR. Les appareils compatibles sont : Galaxy S9, S9+, Note8, S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A8

Vous ne voulez pas abandonner votre iPhone bien-aimé juste pour un peu de plaisir ? Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas obligé. Les propriétaires d’iPhone peuvent également profiter du porno VR en achetant un Google Cardboard.

Bien sûr, vous devez le tenir contre votre visage, pas idéal lorsque vous voulez avoir les mains libres, et il n’y a pas de rembourrage en mousse, mais cela reste l’option la plus abordable. À l’autre bout du spectre, l’Oculus Rift, qui nécessite un bon PC.

Où puis-je regarder du porno VR et combien cela coûte-t-il?

Une fois que vous avez votre casque, vous allez toujours devoir vous séparer de quelques centimes pour profiter de l’expérience VR complète.

Les films et vidéos sont toujours bloqués derrière des paywalls, bien que si vous n’avez pas beaucoup de temps, des échantillons de vidéos peuvent être appréciés entièrement gratuitement.

Comme tout contenu pour adultes, il existe une masse d’entreprises qui cherchent à chatouiller votre cornichon numérique et à vous tenter avec leur propre gamme de contenu. Parce que le format est si nouveau et qu’une grande partie du contenu sert de vitrine, la valeur de production de beaucoup de porno VR actuel est également assez élevée, vous en avez donc pour votre argent.

Les pionniers du segment VR Porn incluent les sites spécialisés BaDoinkVR (19,95 $ par mois) et HoloGirls VR (19,95 $ par mois), ainsi que le géant NaughtyAmerica (5,95 $ par mois sur la base d’un abonnement de 12 mois). Tous offrent un contenu similaire, mais chacun avec ses propres atouts, y compris des stars exclusives et des scènes « spécialisées ».

De leur côté, les « tubes » ont récemment rejoint la révolution VR. Le plus gros site porno au monde, Pornhub, s’est introduit dans l’espace du porno VR en lançant une chaîne gratuite dédiée. Elle propose un certain nombre de courtes vidéos porno VR, généralement entre 5 et 8 minutes, fournies à partir de modifications du contenu plus long de BaDoinkVR. On peut également cité VR Smas, quih s’est également associé à un producteur pour proposer des clips VR raccourcis sans frais.

Comment regarder du porno VR? Malheureusement, ce n’est pas aussi facile que d’appuyer sur play

Aussi impressionnant que soit l’action, il y a toujours un inconvénient majeur à la pornographie en VR : à l’heure actuelle, personne ne veut le soutenir. Bien que le soutien de l’industrie du porno ait aidé à gagner un certain nombre de batailles de formats, VHS contre le Betamax, Blu-ray contre le HD-DVD, sans parler de la photographie et du cinéma au 19e siècle, Oculus, Valve et Samsung sont actuellement réticents à faciliter l’intégration du contenu pour adultes sur leurs plateformes.

Donc, si vous ne pouvez pas rechercher les téléchargements dans le monde de la réalité virtuelle, comment en profiter ? Eh bien, cela nécessite un peu de prévoyance. Vous ne pouvez pas simplement enfiler un casque et vous rendre sur les stores numériques. Au lieu de cela, vous devez télécharger des vidéos individuelles directement sur votre appareil à partir du site Web de votre choix.