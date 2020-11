Google ferme son application immersive « Expéditions »

Google met fin au support de son application de réalité virtuelle Expéditions, qui permettait d’explorer le monde à travers son casque VR.

L'application, qui proposait des visites éducatives en VR, sera supprimée des boutiques d'applications iOS et Android le 30 juin 2021. «La majorité» de ses visites seront migrées vers l'application Arts & Culture distincte de Google, permettant aux utilisateurs de les consulter via le Web ou appareil mobile.

Google a publié la nouvelle dans un article de blog repéré par 9to5Google, et a encadré la décision de rendre les expéditions plus accessibles aux étudiants pendant la pandémie de coronavirus. «Nous avons entendu et reconnaissons que les expériences immersives avec les casques VR ne sont pas toujours accessibles à tous les apprenants», écrit Jennifer Holland, directrice de la gestion des programmes éducatifs de Google. « Dans la mesure où Arts & Culture proposera de nombreux circuits Expéditions, nous ne prendrons plus en charge l’application Expéditions. »

Google a lancé Expéditions pour sa visionneuse Cardboard VR en 2015, et les salles de classe pouvaient se procurer des casques Cardboard pour des «excursions virtuelles». Ses visites comprenaient des panoramas à 360 degrés de musées, festivals et des merveilles lointaines du monde. Mais Google s’est depuis retiré de la réalité virtuelle. La société a abandonné sa plateforme Daydream VR et a fait de Cardboard un projet communautaire open source l’année dernière.

Expéditions s’en tire mieux que Daydream, car il est intégré à la plus grande application Arts & Culture, qui contient diverses nouveautés comme un filtre photo Van Gogh et un outil pour faire correspondre votre selfie à des œuvres d’art célèbres. Vous pouvez même afficher du contenu Arts & Culture dans Cardboard. Mais ce n’est pas une option bien en vue.

Google met également fin à la prise en charge de la fonction Tour Creator, qui permet aux utilisateurs de faire leurs propres visites dans Expéditions. Tour Creator ne sera plus disponible après le 30 juin de l’année prochaine, mais Google autorisera les utilisateurs à exporter les éléments de leurs visites existantes dans les mois à venir. Plus de détails sont disponibles sur le site Expéditions.