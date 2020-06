La réalité virtuelle dangereuse pour la vue de certains utilisateurs ?

La VR serait-elle dangereuse pour la vue de certains utilisateurs ? Un développeur pointe du doigt la réalité virtuelle pour ses problèmes de vue.

Il n’est pas rare de ressentir une tension et une légère nausée lors de votre première expérience VR, mais il est généralement supposé que vous vous ajustez rapidement. Cependant, un développeur, qui a passé quatre ans a travaillé sur des projets en lien avec la réalité virtuelle, soupçonne le contraire: le cerveau peut essayer de s’adapter si fort qu’il se retrouve pris dans un purgatoire à moitié réel à moitié virtuel qui provoque un inconfort permanent.

Danny Bittman est un directeur artistique et artiste de vingt-cinq ans qui travaille presque exclusivement en VR, et il a récemment publié sur Twitter ses problèmes de vue.

Depuis son enfance, Bittman’s avait une maladie non diagnostiquée auparavant appelée exophorie, un type d’hétérophorie. Cela provoque une déviation pathologique des globes oculaires apparaissant seulement lorsque la vision des deux yeux est dissociée, ce qui rend quelque peu difficile (dans le cas de Bittman) de lire ou de se concentrer sur les stimuli visuels sans avoir mal aux yeux ni mal de tête. La condition est normalement statique à l’âge de Bittman, cependant, dit-il, la gravité « s’est multipliée par 10 depuis 2016 ». Son ophtalmologiste pense que cela a été causé par une utilisation excessive de la réalité virtuelle.

Do you know that feeling you get when you're looking at this kind of cube, and you can't tell if you're looking at the inside or outside of the cube, then for a split second it appears to be both? That's what started happening for me when I looked at everyday objects. pic.twitter.com/S6gdqrD5m1

— Danny Bittman (@DannyBittman) June 10, 2020