Les prochains Galaxy Buds de Samsung auraient un design bien différent

Des rendus 3D des Galaxy Buds 2 ayant fuité révèlent que les prochains écouteurs wireless de Samsung auraient un design bien différent.

En novembre, Consumer Reports a déclaré que les Galaxy Buds de Samsung avaient battu les derniers AirPods Pro d’Apple dans les tests de qualité sonore. Plus tôt cette année, la firme coréenne a lancé les Galaxy Buds + à 150 euros, qui, bien qu’il ne s’agisse que d’une mise à jour itérative, offre un meilleur son, une plus longue autonomie de la batterie, de meilleurs microphones intégrés et une réduction du bruit Ambient Sound améliorée. Ce qui leur manque cependant, c’est la suppression active du bruit et la résistance à l’eau.

Selon un nouvel article de WinFuture, les prochains écouteurs de Samsung subiront un changement de design majeur. À l’aide d’informations divulguées, le site a créé des rendus 3D des Buds, qui portent le nom de code «Beams» car ils ressemblent à des haricots.

Mesurant environ 2,8 cm de long, les Buds n’ont pas les tiges de leurs prédécesseurs ni les pointes en silicone qui les aident à rester dans les oreilles. Nous pouvons voir un logement de haut-parleur et un capteur à l’intérieur, ainsi que des connecteurs magnétiques qui pourraient être utilisés pour charger ou mesurer la fréquence cardiaque d’un utilisateur. Un microphone et un évent (basses) sont placés sur la section extérieure.

Sans composants en silicone pour créer une étanchéité complète, les écouteurs pourraient ne pas avoir d’option antibruit. Et bien que la forme puisse bien fonctionner pour les petites oreilles, il est peu probable qu’elles conviennent à tout le monde.

Samsung ne serait que dans la phase de test du développement, de sorte que les têtes, qui portent le numéro de modèle SM-R180, pourraient subir une refonte majeure avant l’arrivée du produit final.