Samsung met à jour des centaines de millions de téléphones vieillissants

Samsung met à jour des centaines de millions d’appareils vieillissants, commercialisés majoritairement entre 2014 et 2018.

Quiconque utilise encore des téléphones Samsung Galaxy entre 2014 et 2018 environ, devrait vérifier les mises à jour du micrologiciel. Les mises à jour proposées par Samsung sont mineures mais inhabituelles, car les modèles concernés sont bien plus anciens que les téléphones les plus anciens qui reçoivent généralement des correctifs de sécurité.

Ce mois-ci, Samsung a commencé à envoyer des mises à jour mineures aux téléphones Galaxy vieux de plusieurs années, qui ne reçoivent généralement plus de support, atteignant peut-être des centaines de millions d’utilisateurs. Les modèles concernés incluent le Galaxy S5 Neo (version de Vodafone), le Galaxy Alpha, la série Galaxy S6 et le Galaxy A7.

Les propriétaires de Galaxy S5 doivent rechercher la version du micrologiciel G903FXXU2BFG3 dans l’application des paramètres. Les téléphones Galaxy S6 reçoivent la version de firmware G92xFXXU6EVG1, le Galaxy Alpha reçoit la version G850FXXU2CVH9 et le A7 reçoit A750FXXU5CVG1.

Samsung n’a pas fourni de détails spécifiques sur le contenu des mises à jour ni sur la raison pour laquelle il les a envoyées, mais elles semblent résoudre un problème de GPS. La mise à jour pour l’A7 inclut un correctif de sécurité. Les mises à jour officielles pour le matériel vieillissant résolvent généralement de graves problèmes de sécurité qui pourraient affecter de nombreux utilisateurs, mais Samsung n’en a pas dit autant. De plus, la liste officielle des téléphones qui reçoivent encore des mises à jour de sécurité ne remonte pas aux A7, S5 ou S6.

L’année dernière, Samsung a promis que les nouveaux téléphones Galaxy recevraient des mises à jour de sécurité pendant au moins quatre ans. Les modèles les plus anciens que la société prend officiellement en charge incluent tous les modèles Galaxy S10, Note 10 et A10 à partir de 2019.

À titre de comparaison, Apple a récemment publié une mise à jour de sécurité iOS critique pour les modèles d’iPhone remontant aux 6s lancés en 2015. Les fabricants doivent maintenir les mises à jour de sécurité pour autant d’appareils que possible, car la plupart des clients ne passent pas toujours aux derniers modèles.

Les propriétaires de téléphones Galaxy récents devraient attendre avec impatience Android 13, qui arrivera sur divers modèles Android plus tard cette année. On ne sait pas encore quels modèles Samsung seront pris en charge par le nouveau système d’exploitation, mais il est préinstallé sur les téléphones Pixel les plus récents de Google. Apple prépare également la prochaine itération d’iOS pour une sortie cette année, qui prend en charge tous les modèles d’iPhone depuis l’iPhone 8 2017.