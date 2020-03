Activision ajoute un mode Solo à Call of Duty: Warzone

Activision a annoncé l’arrivée d’un mode Solo à son free-to-play Call of Duty: Warzone, sur PS4, Xbox One et PC.

Si vous avez joué à Call of Duty: Warzone et que vous avez eu du mal à vous y habituer, le dernier patch ajoute un Battle Royale solo au jeu. Cela devrait bien fonctionner comme banc d’essai pour que les nouveaux joueurs s’habituent au gameplay, aux chargements et aux cartes.

Raven et Infinity Ward ont publié une mise à jour pour Call of Duty: Warzone qui ajoute un mode solo. Au lieu de jouer en équipe, c’est un Battle-Royale plus standard qui se dévoile à vous. Et une chose est sûre, cet ajout c’était nécessaire. Vous pouvez demander: « Mais cela ne va-t-il pas à l’encontre de ce qui rend Warzone unique et le distingue de la concurrence? » Eh bien, oui et non.

« Le mode Solos sont un excellent moyen de pratiquer les principes fondamentaux de Warzone », suggère Activision. « Les jeux en solo sont une bonne option pour les joueurs qui souhaitent se former sur les armes, l’équipement, les avantages et les connaissances de la carte. »

Lorsque Warzone a été lancé la semaine dernière, plus de 6 millions de joueurs ont testé le jeu. Le mode Battle Royale de Warzone permet uniquement aux joueurs d’évoluer par petites escouades de trois soldats. Avec ce mode « Solos », il est donc possible d’éviter ce côté coopératif, pour tenter de survivre seul face à 149 autres joueurs.

Enfin, sachez que la «Gulag», l’endroit où vous vous retrouvez une fois éliminé, vous permettra toujours de revenir au jeu si vous y gagnez un combat un contre un. Cependant, si vous perdez ce combat, ce sera la fin de votre partie!

Call of Duty: Warzone peut être téléchargé gratuitement sur PS4, Xbox One et PC.