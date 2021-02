Activision bannit 60 000 tricheurs Call of Duty: Warzone d’un seul coup

Activision a banni 60 000 tricheurs utilisant le logiciel EngineOwning sur son battle royale Call of Duty: Warzone.

Activision a appuyé sur le bouton rouge pour des milliers de tricheurs cherchant à obtenir un avantage injuste dans Call of Duty: Warzone. L’éditeur a également décrit plusieurs mesures supplémentaires qu’il a prises pour renforcer la plateforme et permettre aux joueurs de signaler plus facilement les tricheurs. Tout cela est un pas dans la bonne direction, mais il reste à voir si les efforts collectifs ont ou non un impact substantiel.

Dans un billet de blog sur le sujet, l’éditeur a déclaré qu’il avait récemment interdit 60000 comptes liés à des cas confirmés d’utilisation de logiciels de triche dans Warzone. Avec cette décision, Activision a désormais banni de manière permanente plus de 300 000 tricheurs Warzone dans le monde depuis son lancement. l’éditeur a ajouté n’avoir “aucune tolérance pour les tricheurs sur Call of Duty Warzone. Notre but est de combattre à la fois les tricheurs et les développeurs de logiciels de triche”.

Call of Duty: Warzone est le mode Battle Royale gratuit de Call of Duty: Modern Warfare. Il a été introduit au cours de la saison deux et oppose jusqu’à 150 joueurs les uns aux autres dans une bataille pour être le dernier à rester debout. Le mode est également disponible en tant que jeu autonome, indépendant de Modern Warfare. En août 2020, le jeu comptait 75 millions de joueurs.

Activision a déclaré qu’il continuait également «d’identifier et de s’adresser» à ceux qui distribuent des logiciels de modding/hacking.

L’été dernier, si vous vous en souvenez, Activision a menacé CxCheats de poursuites judiciaires, ce qui a incité le marché des logiciels de triche à cesser le développement et le support pour tous les produits et services liés à Call of Duty.