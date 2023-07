Call of Duty a banni plus de 14 000 tricheurs en 24 heures

Il a été annoncé par Activision que son logiciel anti-triche, Richochet, a réussi à bannir plus de 14 000 tricheurs en une seule journée sur Call of Duty.

Vendredi, le compte de mise à jour officiel de Call of Duty, @CODUpdates, a annoncé la dernière vague de bannissement de compte de l’équipe, destinée aux joueurs utilisant des hacks, des astuces et des exploits qui sapent l’expérience du jeu. Selon l’annonce, plus de 14 000 comptes ont été ciblés et interdits avec succès dans les 24 heures. Le discours en ligne qui a suivi l’interdiction suggère que la vague pourrait avoir ciblé efficacement les moteurs de triche de fournisseurs tels qu’InterWebz et EngineOwning.

🛡 #MWII #Warzone In the last 24 hours, new detections directly targeting cheat developers at the source has led to over 14,000 account bans for cheating and hacking in Modern Warfare II and Warzone. — Call of Duty Updates (@CODUpdates) July 28, 2023

Le système anti-triche Ricochet a souvent adopté une approche unique, mais très efficace, pour identifier et contrer les joueurs utilisant les moteurs de triche disponibles. Plutôt que de rompre les connexions et d’interdire les comptes immédiatement après la détection, le système engage les tricheurs avec des contre-mesures conçues pour annuler tout avantage déloyal.

Les stratégies récentes incluent des boucliers de dégâts qui annulent les dégâts d’un joueur tricheur, obstruent la vue des joueurs non tricheurs contre les joueurs tricheurs, et même désarment le tricheur, ce qui en fait rien de plus qu’un canard assis pour les joueurs qu’ils cherchaient à terroriser.

Une fonctionnalité innovante « d’hallucination » a également été introduite récemment pour distraire les tricheurs avec de fausses cibles de joueurs tout en collectant des données. Selon Activision, ces hallucinations placent des personnages leurres spécialement signalés autour du jeu, visibles uniquement par les tricheurs identifiés par le système Ricochet. Cette fonctionnalité donne aux développeurs la possibilité de déployer des leurres signalés à la fois comme moyen de dissuasion pour les tricheurs identifiés et comme méthode pour détecter les joueurs suspects.

Le système étend également sa portée aux tricheurs matériels. Plus tôt cette année, l’équipe Call of Duty a annoncé l’inclusion de détections matérielles tierces dans le système Ricochet, ciblant les utilisateurs utilisant des appareils matériels tels que Cronus ZEN et XIM.

Bien que bon nombre de ces mesures puissent sembler être de la pêche à la traîne, elles permettent aux équipes de développement de Call of Duty et de Ricochet de recueillir des informations inestimables pour l’analyse et le futur développement anti-triche tout en décourageant l’utilisation de moteurs de triche. Ce flux continu de données en temps réel aide à affiner les mesures anti-triche contre les exploits en cours, érodant l’avantage indu dont les tricheurs ont bénéficié depuis trop longtemps.