Dell Latitude Rugged, la gamme conçue pour les environnements extrêmes

Dell a présenté sa nouvelle tablette Latitude 7220EX Rugged Extreme, conçue pour les environnements extrêmes.

Dell Technologies met à disposition des professionnels de l’industrie travaillant dans des environnements extrêmes, comme l’exploitation pétrolière et gazière , les produits de sa gamme Dell Rugged.

Cette gamme de produits Dell Rugged ne se limite pas uniquement aux températures extrêmes ou aux risques de chute . Nous avons conçu des produits sur le constat que de nombreux professionnels évoluaient dans des environnements où les composants inflammables, les gaz, les émanations et les poussières combustibles pouvaient entraîner des explosions dangereuses. Tous les employés sur le terrain sont concernés aussi bien les scientifiques et ingénieurs en énergie que les employés des plates-formes pétrolières, en passant par les opérateurs des machines industrielles et les techniciens assurant la livraison du carburant en stations-service.

Bien conscient de l’importance de la résistance des outils de travail dans ces milieux dangereux, Dell Technologies propose aujourd’hui un nouvel outil : la tablette Latitude 7220EX Rugged Extreme, dotée des certifications ATEX et IECEx pour une utilisation dans les environnements potentiellement explosifs.

Au cours des prochains mois, les clients Dell basés en Amérique du Nord et au Canada pourront bénéficier des certifications Class 1 div 2 sur les tablettes Dell Latitude 7220 Rugged Extreme existantes. Grâce aux certifications ATEX et IECEx alignées sur les normes européennes et internationales, le modèle Latitude 7220EX Rugged Extreme permettra aux clients d’acquérir et de déployer plus facilement leurs flottes au niveau mondial.

La tablette Latitude 7220EX Rugged Extreme est une tablette 11,6″ puissante, performante et entièrement renforcée, offrant la luminosité la plus élevée de toutes les tablettes certifiées ATEX. Ce modèle adapté aux environnements potentiellement explosifs [ii] est doté d’un écran 1 000 nits qui améliore la visibilité en plein soleil et peut être utilisé avec des gants. Pour garantir la sécurité de la tablette tout en proposant une excellente accessibilité utilisateur, la tablette Latitude 7220EX Rugged Extreme est équipée d’une caméra infrarouge intégrée compatible avec la reconnaissance faciale « Windows Hello » et d’un lecteur d’empreintes digitales nouvelle génération en option.

L’industrie pétrolière est en phase de modernisation continue de ses opérations. La sécurité des équipes et des environnements de travail reste la priorité absolue pour cette industrie. Déployer une infrastructure opérationnelle solide en s’assurant que les terminaux durcis se connectent bien aux réseaux haut débit, aux systèmes d’analyse et aux applications du back-office est donc primordial..

La tablette Latitude 7220EX Rugged Extreme a été spécialement conçue pour offrir une sécurité optimale, une durabilité et une productivité sans égale, dans les environnements extrêmes et potentiellement explosifs.

La tablette Latitude 7220EX Rugged Extreme est disponible en 11 » à partir de 3 109 euros.