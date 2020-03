Dell vous permet désormais de contrôler votre iPhone depuis le PC

Grâce au screen-mirroring, Dell vous permet désormais de contrôler votre iPhone directement depuis votre PC.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone avec un ordinateur Dell moderne, vous pouvez désormais mettre en miroir l’écran de votre téléphone sur votre PC et le contrôler à l’aide de l’application Dell Mobile Connect. La version 3 de l’application iOS vous permet de contrôler votre téléphone à l’aide du clavier et de la souris de votre PC, et vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers photo et vidéo pour les transférer entre les deux appareils. Vous pouvez également envoyer des SMS sans avoir à garder l’application iPhone ouverte au premier plan.

Les fonctionnalités, qui ont été annoncées pour la première fois au CES plus tôt cette année, rendent la fonctionnalité iPhone de l’application plus conforme à ce qu’elle offre déjà sur Android, où elle prend en charge ces fonctionnalités depuis quelques années maintenant. Cependant, les deux plateformes n’ont pas tout à fait atteint la parité. Le site Web de Dell note que les transferts de fichiers sur iOS sont limités aux photos et vidéos, par exemple, tandis qu’Android prend en charge la musique et les documents.

Parallèlement à la nouvelle fonctionnalité iOS, Dell indique que les utilisateurs d’Android pourront désormais utiliser leurs ordinateurs pour envoyer des fichiers MMS à partir de leurs smartphones.

Dell n’est pas la seule entreprise à travailler pour vous permettre de contrôler votre téléphone à l’aide de votre PC Windows. Plus particulièrement, l’application Your Phone de Microsoft fonctionne sur Windows 10, peu importe qui a fabriqué la machine. L’année dernière, Microsoft a mis à jour son application Android avec la possibilité d’acheminer les appels de votre téléphone vers votre PC, et teste également des fonctionnalités de mise en miroir d’écran similaires à celles de Dell. Cependant, l’application iOS actuelle de Microsoft est plus limitée par rapport à la version Android et ne prend pas en charge la mise en miroir d’écran. Huawei a également sa propre version de la technologie qui fonctionnera également avec ses tablettes, mais elle est entièrement limitée au matériel Huawei. De même, la fonction Apple Handoff a longtemps permis une interopérabilité transparente entre les Mac, les iPhones et les iPad.

Pour utiliser la nouvelle application Dell, vous devez posséder un ordinateur portable Dell de 2018 ou plus récent et votre iPhone doit tourner sous iOS 11 ou une version ultérieure. Les gammes d’ordinateurs portables Dell prises en charge incluent ses XPS, Inspiron, Vostro, Alienware et la série G. Dell indique que la mise à jour sera déployée progressivement au cours de cette semaine.