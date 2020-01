CES 2020 : Dell Technologies présente sa vision de l’avenir

Au CES de Las Vegas, Dell Technologies présente sa vision de l’avenir des usages PC avec ses Concepts UFO, Duet et Ori.

A l’occasion du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, Dell Technologies innove et partage ses réflexions sur l’avenir de l’ordinateur personnel et présente différents prototypes.

Au cours de la prochaine décennie, les PC continueront de jouer un rôle clé dans notre quotidien. Dans ce contexte, les données pourront être exploitées pour créer, innover, collaborer et jouer. Les PC constituent un moyen stratégique d’accéder aux moteurs d’intelligence artificielle qui seront déployés en périphérie de réseau et dans le cloud, entraînant ainsi des millions d’inférences par seconde pour les utilisateurs.

Les PC seront plus intelligents, plus autonomes et plus conviviaux et il est possible que de nouveaux formats voient le jour pour soutenir de nouveaux modes d’utilisation. Ainsi, l’expérience technologique continuera d’évoluer au rythme des innovations.

Au sein de l’Experience Innovation Group de Dell Technologies, les équipes développent et testent constamment des solutions pour travailler plus vite, jouer mieux, rester connectés et être plus productifs. Dans cette optique, Dell Technologies travaille en étroite collaboration avec ses partenaires afin de proposer des expériences optimales.

Concept UFO

Alienware a pour mission d’offrir des expériences de jeu PC extrêmement immersives, et dans ce contexte, souhaite concevoir un PC de jeu dans un format portable. Avec ce produit, les joueurs pourront jouer à leurs jeux PC AAA préférés, où qu’ils soient.

Le Concept UFO dispose d’un écran de 8 pouces, avec une résolution de 1 900 x 1 200 pixels. Il comprend également des manettes amovibles, pour offrir un large éventail de modes de jeu. Avec l’unité combinée, les manettes sont reliées à l’écran. Elles peuvent aussi être détachées pour poser le support sur une surface afin de jouer ou de regarder une émission en streaming (par exemple sur une table ou sur une tablette dans l’avion ou le train). Enfin, il est possible de connecter l’appareil à un écran externe et de jouer à l’aide des manettes détachées ou d’une souris et d’un clavier, comme sur n’importe quel PC.

Comme pour tout ce qui a trait au jeu, la prise en main doit être exceptionnelle. Les équipes d’Alienware ont travaillé sur les caractéristiques, le design et l’ergonomie des manettes pendant des centaines, voire des milliers d’heures. Les derniers mois ont permis de tester et améliorer les boutons et le poids, pour trouver l’équilibre parfait entre performances, ultra-mobilité et autonomie. Ainsi, grâce aux processeurs Intel® Core de 10e génération, au Wi-Fi, au Bluetooth et à la technologie Thunderbolt, le Concept UFO offre des performances mobiles sans compromis sur tous les plans : jeu, mise en réseau et connectivité.

Concept Duet et le Concept Ori

Le Concept Duet est un système intégrant deux magnifiques écrans de 13,4 pouces, qui s’adaptent à la façon de travailler et de jouer de chacun. S’il ressemble à un ordinateur portable ordinaire, le Concept Duet permet de profiter d’un deuxième écran tactile et d’un stylet, où que l’on soit. De plus, des fonctionnalités innovantes garantissent des interactions intuitives avec l’appareil et optimisent l’expérience utilisateur. Grâce aux produits de ce type, on peut effectuer plus efficacement plusieurs tâches en même temps. Par exemple, le fait de pouvoir comparer et modifier des images, scènes ou documents sur chaque écran, booste considérablement la productivité. Grâce à l’écran supplémentaire, on peut aussi facilement organiser des conférences téléphoniques, consulter ses e-mails et prendre des notes simultanément, lors de déplacements.

Le Concept Ori est un appareil pliable et facile à transporter, doté d’un écran classique de 13 pouces. Côté usage, il est semblable aux doubles écrans, mais présente un avantage supplémentaire : l’absence de démarcation. L’écran est donc idéal pour lire des articles en mode vertical et faire défiler la page vers le bas, regarder des films, et bien plus encore. On peut basculer entre le mode écran unique, qui offre des graphismes époustouflants, intègre nos applications préférées et garantit une expérience tactile exceptionnelle avec le stylet, et le mode double écran, qui ouvre de nouvelles perspectives, notamment pour le multitâches et la prise de notes.

Pour chacun des concepts présentés, les équipes de Dell Technologies ont eu pour principal objectif d’offrir des expériences utilisateur spectaculaires. Elles continueront d’améliorer ces expériences au fur et à mesure que les concepts progresseront. Si certains de ces concepts n’atteignent pas la phase de commercialisation, ils permettront de perfectionner d’autres futurs produits.

Les produits présentés étant des prototypes, Dell Technologies ne communique pas pour l’instant sur la disponibilité, le calendrier de lancement, les tarifs ou les spécifications de ces produits.

Ces produits sont présentés au CES et c’est l’occasion de voir ces systèmes de près, d’assister à des démonstrations (basées sur les logiciels et technologies actuellement disponibles) et d’échanger avec les concepteurs et ingénieurs de Dell technologies pour en savoir plus.