Dell lance deux moniteurs gaming de 27 pouces

Dell dévoile de nouveaux moniteurs de jeu de 27 pouces avec des écrans incurvés et des taux de rafraîchissement élevés.

Le marché encombré des moniteurs de jeu a reçu deux nouvelles entrées de 27 pouces: l’écran incurvé S2721HGF 1080p de Dell et l’écran plat S2721DGF 1440p. Contrairement à sa division Alienware, le dernier duo d’écrans 27 pouces de Dell n’est pas radical en termes de design ou de spécifications, mais se concentre sur le rapport qualité-prix, en particulier avec l’unité incurvée compatible G-Sync de 27 pouces à moins de 300 $.

Dell S2721HGF 27″

Doté d’une dalle VA 1080p avec un ratio de 16: 9, la courbure à 1500R de ce modèle ne sera pas aussi immersive qu’un écran ultra large incurvé mais excellera probablement par rapport à un écran plat. Son prix abordable abaisse également la barre pour les joueurs au budget plus limité avec des moniteurs incurvés rapides capables de 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms, ainsi que la compatibilité G-Sync et FreeSync Premium.

L’écran ne prend pas en charge le HDR mais devient raisonnablement lumineux à 350 nits, prend en charge 16,7 millions de couleurs et a un ratio de contraste de 3000: 1. En termes de connectivités, il y a 2 x HDMI 1.4 et 1 x DisplayPort 1.2, à côté d’une prise audio 3,5 mm. Le moniteur montable VESA ne serait livré qu’avec un câble HDMI et devrait sortir le 21 août pour 280 $.

Dell S2721DGF 27″

L’option la plus excitante et la plus chère est la variante 1440p 165Hz. Entrant à plus de deux fois le prix de son frère et arborant un écran plat, ce moniteur de jeu est compatible avec G-Sync et FreeSync Premium Pro. Il utilise une dalle IPS avec un ratio de 16: 9 et dispose d’un temps de réponse de 1 ms et supporte le HDR 400.

Outre la résolution et le taux de rafraîchissement plus élevés, le S2721DGF prend en charge une couverture à 98% de l’espace DCI-P3, supporte le HDR 400, et arbore un design légèrement plus intéressant, même si ce n’est qu’à l’arrière. Il offre également davantage de connectivités. Cela comprend 2 ports HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 4 x USB 3.0 Type-A et une prise micro/casque. Le moniteur supporte la norme VESA et sera lancé par Dell quelques semaines plus tôt le 28 juillet pour 580 $.