YouTube donne désormais aux créateurs plus de contrôle sur les litiges en matière de droits d’auteur

La récente mise à jour Studio de YouTube offre enfin aux créateurs un moyen plus simple de résoudre les litiges en matière de droits d’auteur.

La nouvelle mise à jour de Youtube permet désormais aux créateurs de résoudre les litiges en matière de droit d’auteur directement depuis leur espace de travail Studio et leur donne la possibilité de supprimer le contenu revendiqué en question. L’option « Assisted Trim » est la plus grande fonctionnalité déployée avec la nouvelle mise à jour de la plateforme Studio, avec les « points de terminaison de l’édition prédéfinis à l’endroit où le contenu revendiqué apparaît dans la vidéo », selon un billet de blog de Google. L’équipe s’efforce de permettre des points de terminaison réglables afin que les créateurs puissent supprimer la partie spécifique de leur vidéo qui a le plus de sens, mais ce n’est pas encore disponible.

Les litiges en matière de droits d’auteur entre les créateurs et les labels de musique ou des sociétés tierces sont un problème constant sur YouTube. La société a essayé de travailler avec différentes sociétés pour garantir que les créateurs ne soient pas constamment confrontés à des réclamations pour atteinte aux droits d’auteur, mais ce fut une bataille fastidieuse. Plus tôt cette année, les créateurs ont spécifiquement dénoncé des groupes comme Universal Music, qui possède l’un des plus grands catalogues de chansons, pour leur zèle à l’égard des droits d’auteur.

YouTube a déployé une nouvelle mise à jour de la politique en juillet pour répondre aux préoccupations, notant que les titulaires de droits d’auteur comme Universal doivent désormais indiquer exactement où les éléments protégés par le droit d’auteur apparaissent dans une vidéo, ce qu’ils n’avaient pas à faire auparavant lors du signalement d’un cas de violation du droit d’auteur.

Les créateurs peuvent également filtrer à travers leurs listes dans Studio pour voir spécifiquement quelles vidéos ont été touchées par des réclamations de droits d’auteur, conduisant à des statuts démonétisés ou à des vidéos bloquées entièrement, beaucoup plus facilement. Dans un souci de transparence, l’équipe YouTube affiche également des avertissements pour atteinte aux droits d’auteur, qui sont différents et beaucoup plus graves que les réclamations pour atteinte aux droits d’auteur, directement sur son tableau de bord Studio.

« Nous fournissons également plus de transparence sur le contenu de la suppression du droit d’auteur que jamais auparavant, en faisant maintenant apparaître la description spécifique de l’œuvre protégée par le demandeur dans l’avis de retrait », indique le blog.

Le billet de blog de YouTube note également qu’il y aura «de nombreuses autres mises à jour» à venir en 2020 qui aideront les créateurs à naviguer dans le désordre des réclamations de droits d’auteur qui tourmentent souvent leur expérience. Pour l’instant, la société essaie de faciliter le traitement des réclamations pour atteinte aux droits d’auteur, de faire appel à celles qu’elles jugent injustes et de surveiller de plus près ce qui est touché.