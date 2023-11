FadBlock : le nouveau bloqueur de pub pour Youtube

YouTube a récemment renforcé sa lutte contre les extensions Adblock. Mais un nouveau venu, FadBlock, passe entre les mailles du filet.

Google s’attaque à l’utilisation de bloqueurs de contenu sur YouTube. De plus en plus d’utilisateurs voient des messages indiquant que « les bloqueurs de publicités ne sont pas autorisés sur YouTube ». Actuellement, Google semble tester diverses conceptions et restrictions. Les utilisateurs de YouTube peuvent contourner les invites anti-adblocker de YouTube pour le moment, mais on ne sait pas combien de temps celles-ci fonctionneront.

Même les principaux bloqueurs de contenu tels que uBlock Origin rencontrent des problèmes de temps en temps. Ces problèmes sont cependant résolus rapidement, mais cela reste ennuyeux lorsque cela se produit.

Il existe des alternatives au blocage des publicités sur YouTube. L’une d’elles consiste à rediriger les vidéos vers des sites tiers respectueux de la confidentialité.

Fadblock, Friendly Adblock for YouTube, est une extension open source pour Firefox et Google Chrome qui utilise une technique différente pour éviter le nombre massif de publicités que YouTube vous lance. Au lieu d’essayer de bloquer les publicités, il charge les publicités, puis les ignore ou les avance rapidement automatiquement.

Le développeur explique que les publicités vidéo sont chargées, mais qu’elles sont soit ignorées, si l’option est disponible, soit avancées rapidement. L’effet est le même : ce processus se produit généralement en moins de 50 ms, ce qui signifie que ces publicités ne peuvent pas vous ennuyer car elles défilent rapidement.

Les tests dans Firefox et Google Chrome sur YouTube l’ont confirmé. Vous pouvez avoir un aperçu d’une publicité lorsque vous chargez une vidéo sur YouTube, mais elle est rapidement ignorée afin que la vidéo réelle soit chargée. Notez que la version Chrome de l’extension fonctionnera également dans d’autres navigateurs basés sur Chromium. Vous pouvez l’installer dans Microsoft Edge, Vivaldi, Brave, Opera et tous les autres navigateurs Web basés sur Chromium.

Un autre aspect intéressant de l’extension est qu’elle ne peut pas être classée comme bloqueur de publicité, car elle ne bloque pas la publicité.

L’extension fonctionne sur YouTube ainsi que sur les sites tiers qui intègrent des vidéos YouTube, selon la description. Il ignore les publicités vidéo pré-roll, les bannières publicitaires et autres formats d’annonces graphiques sur YouTube.

Le développeur répertorie toutes les différentes catégories d’annonces sur YouTube que l’extension ignore. Il comprend les publicités vidéo de 10 secondes qui sont diffusées sans option de saut sur YouTube, les publicités vidéo de 5 secondes qui peuvent être ignorées après 5 secondes et même plusieurs publicités affichées d’affilée avant le début de la lecture de la vidéo.

Les utilisateurs de Firefox peuvent télécharger et installer l’extension à partir du référentiel de modules complémentaires de Mozilla.

Les utilisateurs de navigateurs Chrome et Chromium peuvent l’installer à partir du Chrome Web Store.