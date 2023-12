YouTube teste des mini-jeux pour les utilisateurs premium

YouTube teste des mini-jeux accessibles directement sur navigateur pour les utilisateurs premium.

À partir de cette semaine, certains abonnés YouTube Premium pourraient commencer à voir une sélection de mini-jeux auxquels ils peuvent jouer directement depuis la plateforme. Le procès, qui dure jusqu’au 28 mars, est le dernier signe que YouTube envisage d’entrer sur le marché du jeu vidéo.

Tous les abonnés premium n’y ont pas accès, mais ceux qui y ont accès devraient voir une étagère appelée « Playables » dans le menu d’accueil ou via un lien dans la section Explorer du site Web et des applications mobiles. Les rapports indiquent que les petits titres sont basés sur HTML-5 et démarrent instantanément sans nécessiter de téléchargements importants, à l’instar de la sélection Gamesnacks de Google.

Des rumeurs mentionnant « Playables » sur YouTube ont initialement émergé plus tôt cette année. Les informations suggéraient que la société souhaitait permettre aux téléspectateurs de passer instantanément à une session de jeu tout en visionnant une vidéo associée, en tirant éventuellement parti de la technologie de jeu en nuage de la plate-forme Stadia en échec de Google.

YouTube a ajouté Playables à sa liste tournante de fonctionnalités expérimentales disponibles pour un nombre limité d’utilisateurs premium en septembre, révélant une modeste poussée de jeu par rapport aux titres AAA proposés par Stadia. Cette semaine, la société a élargi la sélection d’abonnés ayant accès, suggérant que le test est passé à l’étape suivante.

Si YouTube décide de conserver et d’étendre cette fonctionnalité, ce serait le dernier effort de l’entreprise pour diversifier ses activités et augmenter la valeur perçue des abonnements premium, dont le prix a récemment augmenté à 13,99 $ par mois ou 139,99 $ par an. De plus, YouTube a récemment intensifié sa lutte contre les bloqueurs de publicités dans l’espoir de faire des abonnements le seul moyen de regarder des vidéos sans publicité.

Au cours des dernières semaines, la société a développé un système qui ralentit, met en pause ou arrête les vidéos lorsque le service détecte des extensions de navigateur bloquant les publicités. Les fournisseurs de blocage de publicités ont enregistré des désinstallations record suite à cette tactique dure, ce qui indique un succès.