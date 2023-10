Youtube : Windows Phone pour contourner les mesures Anti-Adblock ?

L’OS mobile Windows Phone, disparu depuis longtemps, prend sa revanche contre l’orgueil publicitaire de Google.

Le User-Agent est une chaîne de texte dans l’en-tête HTTP conçue pour identifier le navigateur, l’appareil et le système d’exploitation que l’internaute utilise pour visiter un site Web. Quelqu’un a découvert qu’en remontant ce mécanisme à 2017, il est possible de forcer YouTube à fonctionner à nouveau sur des systèmes alimentés par Adblock.

YouTube a récemment lancé une nouvelle « expérience » pour gêner les utilisateurs avec des extensions Adblock sur leurs navigateurs, en essayant de forcer un nombre important d’entre eux soit à autoriser la publicité sur le site, soit à payer l’abonnement YouTube Premium. Cela devient donc une incitation à trouver encore plus de moyens de désactiver la nouvelle campagne anti-adblocker de YouTube.

Nous pouvons confirmer que la dernière version de Mozilla Firefox ainsi que l’extension uBlock Origin fonctionnent assez bien pour masquer la publicité sur YouTube. Selon un ingénieur logiciel et « passionné de logiciels malveillants » connu sous le nom de « Enderman » sur Twitter/X, le même résultat peut être obtenu en changeant l’agent utilisateur du navigateur en « Windows Phone », ce qui est plutôt surprenant, étant donné que la plateforme Windows Phone est morte depuis au moins six ans.

So, ad blockers violate YouTube ToS? Good, because user agent spoofers don't.

Change your user agent to Windows Phone to disable ads.https://t.co/mDOROwyNkT pic.twitter.com/q0kYArnOk6

— Enderman (@endermanch) October 20, 2023