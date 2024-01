Twitch a annoncé la suppression de 500 emplois

Twitch licencie un tiers de son personnel, soit 500 emplois, dans le cadre d’une restructuration à l’échelle de l’entreprise.

Le PDG de Twitch, Dan Clancy, a annoncé son intention de réduire les effectifs de l’entreprise d’un peu plus de 500 employés, soit une réduction d’environ 35 %. Le dirigeant a partagé un e-mail interne envoyé aux employés plus tôt dans la journée décrivant les changements nécessaires pour aider à redimensionner l’entreprise. Clancy a déclaré que malgré les efforts visant à réduire les coûts au cours de l’année dernière, il est devenu clair que Twitch est toujours plus grand que nécessaire compte tenu de la taille de l’entreprise.

En d’autres termes, Twitch au cours des trois dernières années a été dimensionné de manière optimiste en fonction de l’endroit où ils souhaitent que l’entreprise se situe par rapport à sa situation actuelle. Ce n’est plus durable et, comme beaucoup d’autres dans le secteur technologique, ils redimensionnent en fonction d’une approche plus prévision prudente de la croissance future.

Clancy a déclaré que la décision devait être prise pour garantir qu’ils puissent continuer à servir les streamers de manière durable sans affecter leur capacité à les soutenir. L’année dernière, la société a versé plus d’un milliard de dollars aux streamers.

Twitch ne perd pas de temps pour lancer les e-mails. Clancy a déclaré qu’ils seraient envoyés « dans les prochaines minutes » décrivant ce qui se passera ensuite, à la fois pour les personnes touchées par la restructuration et les employés qui ont encore un emploi. Clancy a également déclaré qu’il était Je suis déçu que la nouvelle des réductions ait été divulguée hier, provoquant une anxiété excessive au cours des dernières heures.

Twitch est l’un de ces concepts dont je suis encore surpris qu’il ait réellement décollé. Jamais en un million d’années je n’aurais imaginé qu’il y aurait un marché pour le streaming en direct de jeux vidéo, ni qu’il connaîtrait du succès. qui préférerait se porter volontaire pour regarder quelqu’un d’autre jouer à un jeu au lieu d’y jouer lui-même continue de m’épater. Bien sûr, je n’imaginais pas non plus que les médias sociaux et les influenceurs soient une chose et que ceux-ci jouent main dans la main avec Twitch, donc voilà .

Clancy s’est excusé auprès de tous ceux qui ont quitté Twitch et les a remerciés pour leur travail acharné pour aider à construire la plate-forme jusqu’à présent.