Twitch donnera aux streamers un peu plus d’informations sur les raisons pour lesquelles ils ont été bannis

La plateforme Twitch Twitch va donner aux streamers un peu plus d’informations sur les raisons pour lesquelles ils ont été bannis.

Les suspensions de Twitch sont sur le point de devenir un peu plus claires pour les streamers : en ce début de semaine, la société a annoncé qu’elle inclurait le nom et la date du contenu qui enfreint les règles de la plate-forme lorsqu’elle émettra une interdiction.

Ce n’est pas une explication claire et simple de ce qu’un streamer aurait pu faire précisément pour obtenir une suspension, Twitch ne semble pas disposé à fournir ce niveau de détail sur toute violation de ses politiques, mais cela pourrait potentiellement aider les streamers à comprendre ce qu’ils ont fait de mal et ce qu’il faut éviter à l’avenir.

🛡️ As of today, enforcement notifications sent to suspended users will include the name of the content and the date of the violation to ensure they have better clarity about what content is being actioned on. pic.twitter.com/aAnrdEZoyi

— Twitch Support (@TwitchSupport) August 9, 2021