Kick, la plateforme qui s’attaque au géant Twitch

Qu’est-ce que Kick, la nouvelle plateforme de streaming sur laquelle Amouranth et xQc sont passés ?

Deux des plus grandes stars de Twitch, Félix «xQc» Lengyel et Kaitlyn «Amouranth» Siragusa, quittent Twitch, la plateforme appartenant à Amazon, pour rejoindre le nouveau venu Kick. Kick, qui se qualifie de plateforme « conviviale pour les créateurs », a proposé à Lengyel un contrat de 100 millions de dollars. Les détails du contrat de Siragusa n’ont pas été divulgués, mais en tant que l’une des streamers les plus populaires de Twitch, elle obtient sûrement un contrat majeur.

Lengyel et Siragusa rejoignent le streamer Fortnite Tyler « Ninja » Blevins et le grand maître d’échecs Hikaru Nakamura sur la nouvelle plateforme de streaming. Kick n’a pas actuellement le nombre de viewers de Twitch, mais attirer Lengyel et Siragusa, qui ont chacun des millions d’abonnés sur une variété de plateformes, aura sûrement un impact. Et bien que le contrat de Lengyel avec Kick ne soit pas exclusif, les politiques de Twitch n’autorisent pas les partenaires à diffuser simultanément sur plusieurs plateformes, ce qui signifie plus de temps. passé sur Kick laisserait moins de temps pour streamer sur Twitch.

Actuellement, la principale catégorie de Kick est le contenu gaming, ce qui est logique compte tenu du soutien de l’entreprise : Kick est cofondé par Tyler « Trainwreck » Nikman, un streamer de jeux et de jeux d’argent, et le cofondateur du site de jeux d’argent Ed Craven. Le New York Times a rapporté que la plateforme de streaming est soutenue par les sites de jeu australiens Easygo Gaming et Stake.com.

Lengyel et Siragusa quittent Twitch pour Kick alors que la plateforme appartenant à Amazon continue de faire face au mécontentement de ses créateurs, en particulier pour ses politiques de partage des revenus. En juin, Twitch a annoncé et a rapidement fait marche arrière sur une nouvelle politique concernant le contenu de marque avant de dévoiler son nouveau programme « Partner Plus », qui décrit comment les streamers peuvent augmenter leur part des revenus d’abonnement. Kick cherche à offrir une meilleure offre, offrant aux streamers 95% des revenus des abonnés, par rapport aux répartitions 50/50 ou 70/30 de Twitch, selon un article Twitlonger de Nikman. (Les streamers ont critiqué le système à plusieurs niveaux de Twitch, qui offre une meilleure répartition des revenus pour les créateurs avec un plus grand nombre de followers.)

Mais il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur Kick ; bon nombre de ses programmes et politiques ne sont pas encore disponibles en ligne. Il y a aussi beaucoup de sceptiques et de critiques, avertissant les streamers de ne pas tout jeter sur une plate-forme non testée ; les plates-formes liées à de gros streamers ont vécu et sont mortes de nombreuses fois auparavant. Entrons dedans.

Kick, c’est quoi ?

Kick est une plateforme de streaming. Fonctionnellement, Kick ressemble beaucoup à Twitch. Parallèlement à la vidéo en streaming, les viewers peuvent discuter. Il y a aussi de la place pour les vidéos et les clips enregistrés. Sur la page « Parcourir », il y a des catégories qui aident les créateurs à se faire découvrir : jeux d’argent, chat, création et catégories pour différents jeux, comme Fortnite et Grand Theft Auto 5. La grande différence en ce moment est qu’il y a juste moins de public sur Kick.

Notamment, la catégorie gaming de Kick est affichée sur la première page du site, avec des sous-catégories pour « Slots & Casino » et « Poker ». Le jeu a été une source de controverse parmi les streamers Twitch. Twitch a mis à jour ses politiques de jeu en octobre 2022 pour interdire le stream de sites de jeux d’argent, y compris les machines à sous, la roulette ou les jeux de dés qui ne sont pas autorisés aux États-Unis ou qui n’offrent pas une « protection suffisante des consommateurs », après que d’éminents streamers ont lancé le hashtag #TwitchStopGambling plus tôt que année.

Pour être payé par Kick, vous devez devenir affilié, tout comme avec Twitch. Les streamers Kick peuvent obtenir le statut d’affilié en diffusant pendant au moins cinq heures et en ayant plus de 75 abonnés. Actuellement, Kick donne à ses streamers 100% des revenus d’abonnement après frais, soit environ 4,56 $ par abonné. Les streamers sont payés toutes les une à quatre semaines, selon le guide des abonnements de Kick. On ne sait pas quand Kick passera au modèle d’abonnement décrit par Nikman.