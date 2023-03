Les apps WhatsApp et Signal pourraient être interdites au Royaume-Uni

Les applications WhatsApp et Signal pourraient être interdites au Royaume-Uni avec l’arrivée d’une nouvelle loi.

Les plateformes de messagerie WhatsApp et Signal ont déclaré qu’elles refuseraient d’affaiblir leur cryptage au Royaume-Uni et qu’elles quitteraient le pays si elles y étaient contraintes. Les ultimatums surviennent alors que le gouvernement britannique se prépare à discuter du projet de loi sur la sécurité en ligne, qui vise à interdire le chiffrement de bout en bout dans le pays.

Le chef de WhatsApp, Will Cathcart, a fait cette déclaration lors d’une visite au Royaume-Uni pour discuter de la réglementation d’Internet avec les législateurs.

« C’est une chose remarquable à laquelle il faut penser. Il n’y a aucun moyen de le changer dans une seule partie du monde. Certains pays ont choisi de le bloquer : c’est la réalité de l’expédition d’un produit sécurisé. Nous avons récemment été bloqués dans L’Iran, par exemple. Mais nous n’avons jamais vu une démocratie libérale faire cela », a déclaré Cathcart, selon The Guardian.

« La réalité est que nos utilisateurs du monde entier veulent la sécurité. Quatre-vingt-dix-huit pour cent de nos utilisateurs se trouvent en dehors du Royaume-Uni. Ils ne veulent pas que nous réduisions la sécurité du produit, et tout simplement, ce serait un choix étrange pour nous de choisir de réduire la sécurité du produit d’une manière qui affecterait ces 98% d’utilisateurs. »

Ce n’est pas seulement WhatsApp qui menace de quitter le Royaume-Uni si le projet de loi sur la sécurité en ligne oblige les entreprises à affaiblir le cryptage. Meredith Whittaker, présidente de Signal, a déclaré le mois dernier que l’entreprise « marcherait à 100% plutôt que de jamais saper la confiance que les gens placent en nous pour fournir un moyen de communication vraiment privé ».

Bien que le projet de loi ne mentionne pas spécifiquement l’affaiblissement du cryptage, cela pourrait conduire à cela. Cela oblige les entreprises à utiliser une « technologie accréditée » pour analyser les messages des utilisateurs à la recherche de matériel d’abus sexuel d’enfants ou de CSAM, ce que beaucoup pensent être impossible sans supprimer le cryptage de bout en bout.

Si WhatsApp refusait de se conformer au projet de loi, sa société mère Meta pourrait faire face à des amendes pouvant aller jusqu’à 4 % de son chiffre d’affaires annuel. Meta a enregistré un chiffre d’affaires de 116 milliards de dollars l’année dernière. Signal serait passible de la même peine s’il ne s’y conformait pas.

La situation rappelle les plans d’Apple d’analyser tous les iPhones et comptes iCloud aux États-Unis pour CSAM en 2021. Cela a provoqué tant de critiques et de controverses qu’Apple a décidé d’abandonner l’idée un an plus tard.

Cathcart dit qu’une solution possible serait que le projet de loi déclare explicitement que le cryptage de bout en bout ne doit pas être supprimé, quelque chose que l’on trouve dans une législation similaire en dehors du Royaume-Uni. « Il peut y avoir plus de garanties procédurales afin que cela ne puisse pas se produire de manière indépendante en tant que décision », a déclaré Cathcart. Il souhaite également que la messagerie privée soit entièrement exclue du projet de loi sur la sécurité en ligne.