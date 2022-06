WhatsApp : transférer ses données d’Android vers l’iPhone, c’est possible !

Les utilisateurs qui passent d’un téléphone Android à un iPhone peuvent désormais emporter leurs données WhatsApp avec eux.

La dernière mise à jour de WhatsApp permet aux utilisateurs de migrer leurs informations de compte, leur photo de profil, leurs discussions individuelles, leurs discussions de groupe, leur historique de discussion, leurs médias et leurs paramètres d’Android vers iOS. Malheureusement, les messages de paiement peer-to-peer, l’historique des appels et les noms d’affichage ne peuvent pas être transférés. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que la migration utilise un cryptage de bout en bout, de sorte que Meta et WhatsApp ne peuvent pas voir vos données. Zuckerberg a également déclaré que c’était l’une des fonctionnalités les plus demandées de WhatsApp depuis que la possibilité de déplacer des données d’iOS vers Android est apparue l’année dernière.

Pour le transfert, l’appareil Android doit exécuter Android 5 ou Android OS Lollipop SDK 21 et supérieur, avec WhatsApp Android version 2.22.7.74 ou plus récente. L’iPhone doit être aux paramètres d’usine avec iOS 15.5 ou supérieur installé avec WhatsApp iOS version 2.22.10.70 ou supérieure. Le numéro de téléphone doit également rester le même. Vous ne pouvez pas transférer les données d’un ancien numéro vers un nouveau.

Le processus se déroule via l’application Move to iOS d’Apple, disponible sur le Google Play Store. Suivez la série d’invites sur les deux appareils lors de l’activation d’un nouvel iPhone. Une fois le transfert terminé, l’ancien téléphone Android conservera ses données WhatsApp jusqu’à ce que vous les supprimiez. Les données copiées sur l’iPhone n’iront pas dans le cloud tant que vous n’aurez pas effectué une sauvegarde iCloud.