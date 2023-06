Comment envoyer plusieurs photos sur WhatsApp

Si vous cherchez à envoyer plusieurs photos sur l’application de messagerie WhatsApp, voici comment procéder.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires, utilisée par des millions de personnes à travers le monde pour communiquer avec leurs proches et leurs collègues. L’envoi de photos est l’une des fonctionnalités essentielles de WhatsApp. Dans cet article, nous allons vous guider étape par étape sur la façon d’envoyer plusieurs photos sur WhatsApp, que vous soyez sur un appareil Android ou iOS.

Étape 1: Ouvrir WhatsApp et sélectionner la conversation

Tout d’abord, ouvrez l’application WhatsApp sur votre téléphone et sélectionnez la conversation à laquelle vous souhaitez envoyer les photos. Vous pouvez choisir une conversation individuelle ou un groupe, selon vos besoins.

Étape 2: Accéder à l’option d’envoi de photos

Une fois la conversation ouverte, vous verrez une icône en forme de trombone (attachement) à côté de la zone de saisie du texte. Appuyez sur cette icône pour accéder aux options d’envoi de fichiers.

Étape 3: Sélectionner les photos à envoyer

Dans le menu des options d’envoi, vous verrez plusieurs choix, tels que « Galerie », « Photos » ou « Galerie de médias ». Appuyez sur l’option correspondante pour accéder à votre collection de photos.

À partir de là, vous pourrez parcourir les albums de votre téléphone et sélectionner les photos que vous souhaitez envoyer. Appuyez sur chaque photo pour les ajouter à votre sélection. Vous verrez un signe de coche ou une indication que les photos ont été sélectionnées.

Étape 4: Envoyer les photos sélectionnées

Une fois que vous avez sélectionné toutes les photos que vous souhaitez envoyer, appuyez sur le bouton « Envoyer » ou l’icône représentant une flèche pointant vers le haut. Cette icône se trouve généralement dans le coin inférieur droit de l’écran.

WhatsApp commencera alors à télécharger les photos sélectionnées et les enverra à la conversation choisie. La vitesse d’envoi dépendra de la taille des photos et de votre connexion Internet.

Remarque: Si vous souhaitez annuler l’envoi des photos avant qu’elles ne soient téléchargées, vous pouvez appuyer sur le bouton « Annuler » ou la croix à côté de chaque photo dans la file d’attente d’envoi.

L’envoi de plusieurs photos sur WhatsApp est simple et pratique. En suivant ces étapes, vous pourrez facilement partager vos souvenirs avec vos amis et votre famille. N’oubliez pas de tenir compte de la taille des fichiers et de la qualité de votre connexion Internet pour un envoi fluide. Profitez de la possibilité de partager vos photos et de garder le contact avec vos proches grâce à WhatsApp.