Le plus grand Apple Store au monde ouvrirait à Miami

Selon le directeur de la croissance de Miami Tech Life, le plus grand Apple Store au monde ouvrirait prochainement dans la ville de Miami.

Cela fait six mois que le dernier Apple Store a été ouvert aux États-Unis. À la fin de 2022, le New Jersey abritait le 273e point de vente du pays de la société de Cupertino. En ce moment, une rumeur dit qu’Apple envisage d’ouvrir son plus grand Apple Store au Miami World Center.

Selon le directeur de la croissance de Miami Tech Life, Ryan RC Rea, Apple prévoit d’ouvrir un nouveau magasin à Miami. Bien que les détails soient encore flous, Rea dit avoir entendu de trois sources fiables différentes qu’Apple avait signé un bail pour un emplacement au Miami World Center.

Selon la page Web du conglomérat, le Miami World Center est une « destination dynamique pour découvrir le meilleur des boutiques, des restaurants et des divertissements de Miami. Des marques phares mondiales aux favoris locaux, notre quartier urbain a une énergie magnétique et un dynamisme captivant. »

Le Miami World Center compte plus de 300 000 pieds carrés et plus de 40 restaurants, boutiques et lieux de divertissement. S’il s’avère qu’il s’agit du dernier magasin d’Apple, il contrastera avec ses autres points de vente à l’échelle nationale. Par exemple, le magasin The Grove à Los Angeles est également une zone importante regorgeant d’expériences de shopping, de restauration et de divertissement, et a récemment fait l’objet d’une refonte.

Cela dit, Miami est également connue comme un lieu touristique aux États-Unis pour faire du shopping, donc Apple y ouvrant son plus grand magasin pourrait également signifier que l’entreprise souhaite atteindre un public plus large. Actuellement, il y a quatre magasins de la société dans la ville.

Some breaking #Miami news 🚨🚨

From a trusted source:

Apple just signed a lease at Miami World Center to build… The largest Apple store in the world 🌍😳

Exact location TBD but almost certainly in the "Jewelry Box" on NE 8th & 1st Ave 👀

🚀🚀🚀 pic.twitter.com/3hyRmO97bR

— Ryan RC Rea (@volvoshine) February 21, 2023