La double authentification par SMS sur Twitter devient une fonction payante

L’authentification à deux facteurs par SMS de Twitter est désormais une fonctionnalité payante.

Twitter a traditionnellement fourni aux utilisateurs trois méthodes pour sécuriser les comptes à l’aide de l’authentification à deux facteurs (2FA). L’une des plus populaires, tant pour les utilisateurs que pour les acteurs malveillants, est l’option 2FA basée sur SMS. Twitter met désormais l’authentification par SMS à la disposition exclusive de ses abonnés Twitter Blue pour freiner le nombre croissant d’exploits 2FA basés sur SMS.

Twitter a annoncé le changement sur son blog officiel la semaine dernière, citant son engagement envers la sécurité des utilisateurs comme moteur de la décision. Selon la publication et les données de sécurité des comptes Twitter, les comptes sécurisés 2FA basés sur SMS sont les plus susceptibles d’être accessibles involontairement par des personnes malveillantes.

Effective March 20, 2023, only Twitter Blue subscribers will be able to use text messages as their two-factor authentication method. Other accounts can use an authentication app or security key for 2FA. Learn more here:https://t.co/wnT9Vuwh5n

— Twitter Support (@TwitterSupport) February 18, 2023