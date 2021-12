Steve Ballmer voulait que Cortana s’appelle « Bingo »

Steve Ballmer, ancient CEO de Microsoft, voulait nommer « Bingo » l’assistant personnel de Microsoft.

Microsoft a presque débranché Cortana à ce stade, son assistant personnel numérique qui était censé rivaliser avec Siri et Google Now. Cependant, des années plus tôt, Microsoft avait de grands projets pour Cortana, comme l’a récemment déclaré l’ancien chef de produit Microsoft Sandeep Paruchuri au site Big Bets.

Nous étions en 2011, et Apple avait récemment lancé son propre assistant virtuel sur iPhone. Paruchuri et son équipe ont été inspirés, mais se sont demandé si un assistant plus proactif ne serait pas mieux. « L’assistant personnel parfait qui pourrait voir dans les coins pour vous », comme le dit Big Bets.

Une fois Windows Phone 8 lancé un an plus tard, l’équipe a eu plus de temps pour investir dans l’idée – enfin, en quelque sorte. Avec le nouveau système d’exploitation désormais disponible, Microsoft a immédiatement commencé à travailler sur trois versions majeures pour essayer de remédier aux domaines où la concurrence était encore gagnante.

C’est au cours de cette étape que l’équipe travaillant sur la recherche s’est rendu compte que le simple fait d’améliorer la recherche ne leur ferait gagner aucune bataille. Les gens contournaient toujours la recherche intégrée de Windows Phone en faveur de Google, alors ils se sont associés à l’équipe de Cortana et se sont mis au travail sur cette idée.

Le marketing s’est finalement impliqué également et a exigé que Cortana ait une personnalité et un sens de l’humour. Ils préféraient également le nom d’Alyx à celui de Cortana. Ce dernier était le nom de code interne donné au projet, et était basé sur l’IA de l’univers Halo. Lorsque le nom de Cortana a été divulgué, les fans de Microsoft ont exigé qu’il soit livré avec ce nom. Ne voulant pas cocher leur fidèle base de fans, le marketing a cédé et a donné sa bénédiction au nom de Cortana.

Un dernier obstacle se dressait sur leur chemin : l’approbation du PDG. Steve Ballmer dirigeait toujours la série à cette époque, mais la transition vers l’ère Satya Nadella était proche.

Selon Paruchuri, Ballmer voulait que l’assistant numérique soit davantage la marque Microsoft et leur a suggéré de l’appeler Bingo d’après le moteur de recherche de Microsoft, Bing.

L’équipe a joué le jeu de l’attente, et assez rapidement, Ballmer était sorti et Nadella était dedans. Nadella, une grande fan de l’IA, a pleinement soutenu le projet et a permis à l’équipe d’expédier le produit sous le nom de Cortana.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. Cortana n’a pas réussi à avoir un impact significatif dans l’espace des assistants virtuels, et lorsque Microsoft a débranché Windows Phone, la plupart savaient que ce n’était qu’une question de temps avant qu’il ne disparaisse de toutes les plateformes mobiles.

Imaginez un instant si Microsoft avait choisi l’un des deux autres noms. Alyx aurait presque certainement incité Amazon à choisir un nom différent pour son assistant virtuel Alexa, et qui sait s’il se serait rattrapé comme il l’a fait. Bingo… eh bien, ça n’aurait probablement pas été un bon choix non plus.