Paris sportifs : comparaison des bonus sur le sport

En matière de paris sportifs, une dizaine de sites se partagent aujourd’hui le marché en France. Bien sûr, sur un terrain particulièrement lucratif, chacun cherche à se démarquer de la concurrence. Cela passe, d’une part, par la recherche d’une couverture aussi complète que possible de l’actualité sportive, et par une interface de qualité. Mais ces deux aspects, bien que centraux, ne suffisent plus à convaincre les utilisateurs, et les sites rivalisent d’autre part d’offres et bonus alléchants. Pour s’y retrouver, nous vous proposons un tour d’horizon des sites et bonus disponibles.

Quels sont les meilleurs sites de paris sportifs en France ?

Les paris sportifs en ligne sont de plus en plus plébiscités par les Français et les sites agréés se multiplient sur le marché. Le football est le sport roi sur les plateformes et vous n’aurez aucun mal à trouver votre bonheur en matière de paris foot. Si en revanche vous vous intéressez à un sport “de niche”, mieux vaut être attentif au catalogue des sites avant de choisir celui qui vous convient.

Difficile de ne citer que quelques sites parmi les concurrents disponibles en France. Bien sûr, il est indispensable de se limiter aux sites légalement autorisés si vous voulez revoir un jour votre argent ! Par ailleurs, vous aurez le choix entre vous tourner vers des multinationales implantées dans de nombreux pays, comme Winamax ou Bwin, ou vers des acteurs locaux comme Parions Sport, le site de la Française des jeux. Les principaux critères à étudier sont d’une part, le catalogue de matchs et paris proposés dans le sport qui vous intéresse, et d’autre part, les offres et bonus parfois très intéressants.

Quels sont les différents types de bonus pour les paris sportifs ?

Aujourd’hui, chaque site de pari cherche à faire la différence en proposant d’alléchantes offres et bonus sur les paris sportifs pour attirer les utilisateurs. La catégorie la plus incontournable est le bonus de bienvenue, qui consiste généralement à offrir aux nouveaux joueurs de voir leur premier pari remboursé sous forme de freebets.

Par ailleurs, de nombreux sites proposent d’intéressantes offres de parrainage pour stimuler les inscriptions. Des offres consistant à booster les cotes de certains paris, à proposer des grilles jackpot ou encore des défis sont aussi régulièrement mises en avant. Par ailleurs, la majorité des sites savent gâter leurs utilisateurs avec des bonus, freebets et offres promotionnelles ponctuelles particulièrement tentantes. En revanche, les bonus sans dépôt se font très rares sur les sites de paris sportifs, tout comme les codes promo qui sont aujourd’hui assez peu utilisés.

Comment trouver les meilleurs bonus pour les paris sportifs ?

Garder un œil sur les offres des différents sites en permanence est le meilleur moyen de bénéficier des plus intéressantes. Pour ce faire, les synthèses des meilleurs bonus pour les paris sportifs représentent un précieux gain de temps. Vous pourrez par exemple remarquer que Winamax et VBET proposent actuellement de belles offres de bienvenue, permettant d’obtenir jusqu’à 200€ de crédits freebets.

Cependant, quel que soit le type d’offre auquel vous vous intéressez, soyez particulièrement attentifs aux conditions. De fait, les offres en apparence alléchantes sont souvent assorties de conditions contraignantes!